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Fenerbahçe'de Talisca kararı! Mourinho'nun raporu olay oldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Fenerbahçe&#039;de Talisca kararı! Mourinho&#039;nun raporu olay oldu
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Sarı-lacivertli kulübün geçtiğimiz sezonun devre arasında Suudi Arabistan'ın Al-Nassr kulübünden kadrosuna kattığı Anderson Talisca hakkında çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı. Buna göre; Jose Mourinho, yönetime ilettiği raporda Brezilyalı futbolcunun satışına onay verdi. 

Fenerbahçe transfer görüşmeleri devam ederken, yeni sezonda kadroda düşünülmeyen oyuncular için de çalışma yapılıyor. Yolların ayrılacağı isimlerden birinin Anderson Talisca olacağı iddiası gündem oldu.

Fenerbahçe'de Talisca kararı! Mourinho'nun raporu olay oldu - 1. Resim

MOURİNHO'DAN "SATILABİLİR" RAPORU

Sözcü'de yer alan habere göre; teknik direktör Jose Mourinho, Brezilyalı futbolcu için "satılabilir" şeklinde rapor verdi. Bu gelişmeye rağmen 31 yaşındaki yıldızın, sarı-lacivertlilerde mutlu olduğu ve takım ayrılma niyetinin olmadığı belirtildi.

YILLIK 10 MİLYON EURO

Flamengo'nun Talisca'yı kadrosuna katmak istediği ifade edilirken, transferin gerçekleşmesinin önündeki en büyük engelin Brezilyalı oyuncunun yıllık 10 milyon euroyu bulan maaşı olduğu aktarıldı.

Fenerbahçe'de Talisca kararı! Mourinho'nun raporu olay oldu - 2. Resim

MAAŞINDA İNDİRİM BEKLENİYOR

Brezilya kulübünün, Talisca'dan maaşında indirime gitmesini isteyeceği iddia edildi. Fenerbahçe yönetiminin, yıldız futbolcunun sözleşmesinden en az zararla çıkmayı planladığı öğrenildi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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