CANLI | Beşiktaş-Eyüpspor canlı anlatım

Canlı Anlatım Özeti BEŞİKTAŞ'TA SON DAKİKA DEĞİŞİKLİK!

ÖNDE BASARAK BAŞLAMAK İSTİYORUZ"

İLK 11'LER

17.08.2025 21:27

BEŞİKTAŞ'TA SON DAKİKA DEĞİŞİKLİK!

Muçi belinde ağrı hissettiği için maça çıkamıyor.

17.08.2025 20:30

ÖNDE BASARAK BAŞLAMAK İSTİYORUZ"

Maçtan önce açıklamalarda bulunan Ole Gunnar Solskjaer: "Her maçın kendisine ait hikayesi vardır. Biz önde basarak başlamak istiyoruz. Topun kontrolüne rakibimize vermek istemiyoruz. Bizim bu sene hedefimiz, ikiden fazla gol atmak ve birden az gol yemek. Böylece tepe noktaya çıkarız ve şampiyonluk için savaşırız. Defansif olarak gelişmek zorundayız, gelişmemizi istiyorum. Rakibe dikkat edeceğiz. Önde basacağız ve arkada rakibe pozisyon vermemeliyiz. Baskılı ve iyi niyetli bir takım görmek istiyorum sahada."

17.08.2025 20:27

İLK 11'LER

Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Uduokhai, Emirhan, Ndidi, Orkun, Rafa Silva, Mario, Muçi, Abraham

Eyüpspor: Felipe, Calegari, Robin Yalçın, Claro, Mujakic, Melih, Yalçın, Halil, Kerem, Draguş, Thiam.

17.08.2025 20:27

HALİL MUTLU MELER DÜDÜK ÇALACAK

Stadı'ndaki müsabaka, saat 21.30'da başlayacak. Müsabakada hakem Halil Umut Meler düdük çalacak.

Yer: İstanbul