Ole Gunnar Solskjaer, kadro tercihleri için kendisini savundu: Hak eden bu formayı alır

MURAD TAMER - Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, St. Patrick’s karşılaşması öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Maç için sabırsızlandığını söyleyen Norveçli teknik adam, “İlk maçta 35 dakika çok iyiydik. Rakibimiz, bize kadar kendi sahasında Avrupa kupalarında gol yememişti. Olması gerektiği gibi sahadaydı ilk yarı. İkinci yarı işler değişti, rakip de sistem değiştirdi. Rakip yarın (bugün), ikinci yarı gibi oynayacaktır. Biz çok iyi hazırlandık. Maça da hazırız. İlk maç ile aynı ilk 11 olmayacak. Bizim amacımız sürekli takımı geliştirmek” dedi.

İSTİKRAR ŞART

Ole Gunnar Solskjaer, Arroyo’nun yedekte kalmasıyla ilgili, “Formayı hak eden oyunculara teslim ediyorum. Oyuncuların kendini kanıtlaması gerekiyor. Arroyo geçen hafta oyuna girdi, çok iyi oynadı. Önümüzdeki süreç için çok iyi işaretler veriyor. Bu maçta da oynayacak ama ilk 11’de olup olmayacağını söyleyemem” dedi.

Başkan Serdal Adalı’nın kendisine olan desteği hakkında da konuşan Solskjaer, “Camianın istikrara kavuşması lazım. Çok fazla teknik direktör değiştirildi. Başkanımızla bu takımı nasıl inşa edeceğimiz üzerine sürekli iletişim halindeyiz” sözlerini kullandı.