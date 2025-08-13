2 milyon 750 bin euro ödenmişti! Beşiktaş ayrılığı açıkladı: Yeni takımı belli oldu

Beşiktaş'a 2024-2025 sezonunun başında transfer olan, beklentileri karşılayamayınca Ocak 2025'te Kasımpaşa'ya kiralanan Can Keleş'in yeni takımı belli oldu. 23 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş formasıyla Süper Lig'de 3 maçta 89 dakika süre almıştı.

"YENİ KULÜBÜNDE BAŞARILAR DİLERİZ"

Beşiktaş'ın konuyla ilgili açıklaması şöyle:

"Profesyonel futbolcumuz Can Keleş, 2025-2026 sezonu sonuna kadar Kocaelispor'a geçici transfer olmuştur. Can Keleş'e yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."

KOCAELİSPOR'UN AÇIKLAMASI

Kocaelispor'dan yapılan açıklamada ise "Kulübümüz ile Beşiktaş A.Ş. arasında futbolcu Can Keleş'in 2025-2026 sezonu sonuna kadar geçici transferi hususunda anlaşılmış olup futbolcu ile 2025-2026 sezonu sonuna kadar geçerli olmak üzere sözleşme imzalanmıştır" ifadeleri kulanıldı.