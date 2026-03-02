İran’da yaşanan son gelişmelerin ardından ülke siyasetinde öne çıkan isimlerden biri olan Ali Laricani’nin kariyeri ve devlet içindeki rolü yeniden gündeme geldi. Uzun yıllar farklı kritik görevlerde bulunan Laricani, İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri görevini sürdürüyor. Peki, Ali Laricani kimdir?

İran’da dini lider Ali Hamaney’in öldürülmesinin ardından gözler Tahran’daki güç dengelerine çevrildi. Ülkede karar alma mekanizmasının nasıl şekilleneceği tartışılırken, Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani’nin üstlendiği rol dikkat çekti. İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri'nin açıklamaları yakından takip edilirken hayatı ve biyografisi de araştırılıyor.

ALİ LARİCANİ KİMDİR?

Ali Erdeşir Laricani, 1957 yılında Irak’ın Necef kentinde, İranli bir ailede dünyaya geldi. Çocukluk yıllarında ailesiyle birlikte İran’a taşınan Laricani, yükseköğrenimini Şerif Teknoloji Üniversitesi ve Tahran Üniversitesi’nde tamamladı. Felsefe alanında doktora yapan Laricani, akademik kimliğinin yanı sıra İran devletinin farklı kademelerinde üstlendiği görevlerle tanındı. Laricani’nin kardeşleri de yargı ve dış politika gibi alanlarda önemli görevlerde bulundu.

Ali Laricani kimdir? İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri

Siyasi kariyerine kültür ve medya alanında başlayan Laricani, 1994-2004 yılları arasında İran Radyo Televizyon Kurumu Başkanlığı görevini yürüttü. 2005-2007 yılları arasında Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreterliği görevini üstlendi.

2008-2020 yılları arasında İran İslami Şura Meclis Başkanı olarak görev yapan Laricani, bu dönemde İran ile dünya güçleri arasında imzalanan Son yıllarda Laricani, İran’ın bölgesel ilişkileri, nükleer programı ve iç güvenlik politikalarına ilişkin geniş bir sorumluluk alanını yöneten isimlerden biri olarak öne çıktı.

