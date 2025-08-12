Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Abraham, Orkun ve Arda Turan sözleri gündem oldu! "Menajerler götürdü"

Abraham, Orkun ve Arda Turan sözleri gündem oldu! "Menajerler götürdü"

- Güncelleme:
Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Rıza Çalımbay, katıldığı programda dikkat çeken ifadeler kullandı. Siyah-beyazlıların Orkun Kökçü ve Tammy Abraham transferlerini eleştiren Çalımbay, Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk'in başına geçen Arda Turan hakkında konuştu.

Beşiktaş'ın eski oyuncusu ve eski teknik direktörü Rıza Çalımbay, siyah-beyazlı takımın yeni transferleri Orkun Kökçü ve Tammy Abraham'ı değerlendirdi. 62 yaşındaki çalıştırıcı, Arda Turan sorusuna verdiği cevapla gündem oldu.

Abraham, Orkun ve Arda Turan sözleri gündem oldu! "Menajerler götürdü" - 1. Resim

"BEŞİKTAŞ'A HİÇ YAKIŞMADI"

Akşam TV'de açıklamalarda bulunan Çalımbay, Başkan Hasan Arat döneminde göreve geldiği ve kısa sürede ayrıldığı döneme dair, "Yaşanan tatsızlıklar Beşiktaş'a hiç yakışmadı. O dönemde Samet Aybaba, Feyyaz Uçar ve Hasan Arat benimle çalışmak istediklerini söyledi, hatta sözleşme getirdiler. 'Bana sahip çıkarsanız imzalarım' dedim. İmzayı attım ama kısa süre sonra hiçbiri yanımda durmadı. Bana yanlış yaptılar. Sonrasında aynı durum onların başına da geldi" ifadelerini kullandı.

"ORKUN'A NE GEREK VAR?"

Beşiktaş'ın kadro planlamasına eleştiride bulunan deneyimli çalıştırıcı, "Yanlış bir hamle oldu, Orkun'a ne gerek var? Gedson Fernandes varken neden alıyorsunuz? Fernandes'i göndermeseydiniz. Orkun parasını aldı ve geldi" sözlerini sarf etti.

Abraham, Orkun ve Arda Turan sözleri gündem oldu! "Menajerler götürdü" - 2. Resim

"ABRAHAM'DAN DAHA KALİTELİSİ ALINMALIYDI"

Beşiktaş'ın yeni santrforu Tammy Abraham'ı da eleştiren Çalımbay, "Daha kaliteli bir oyuncu alınmalıydı. Avrupa ön elemesinde izledik, sahada etkili olamadı ve maçlar kaybedildi" ifadelerini sarf etti.

"ARDA'YI MENAJERLER GÖTÜRDÜ"

Arda Turan'ın, Süper Lig ekibi Eyüpspor'dan ayrılıp Ukrayna'nın Shakhtar Donetsk takımının başına geçmesi sorulduğunda ise Rıza Çalımbay, "Yok, onu menajerler götürdü oraya" cevabını verdi.

Abraham, Orkun ve Arda Turan sözleri gündem oldu! "Menajerler götürdü" - 3. Resim

 

