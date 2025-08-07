Beşiktaş'a 2 maçta 3 gol atmıştı! Arda Turan'ın genç yıldızına astronomik teklif

Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk'in Ocak 2024'te Palmeiras'tan 12 milyon euro bonservis ödeyip, kadrosuna kattığı Kevin, transferin en çok konuşulan isimleri arasında yer alıyor. Sol kanatta görev yapan futbolcu için yetersiz bulunan rakam gündem oldu.

30 MİLYON EURO VE BONUS TEKİFİNE RET

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre; Fulham, güncel piyasa değeri 12 milyon euro olarak gösterilen 22 yaşındaki futbolcu için Ukrayna kulübüne teklifte bulundu. Premier Lig ekibinin 30 milyon euro ve bonus teklifi, Shakhtar Donetsk tarafından reddedildi.

Shakhtar'ın, Serie A takımlarından Napoli başta olmak üzere birçok kulübün listesine giren Kevin için daha yüksek bonservis beklediği aktarıldı.

BEŞİKTAŞ MAÇLARINA DAMGA VURDU

Shakhtar Donetsk ile 3,5 yıl daha sözleşmesi bulunan Kevin, UEFA Avrupa Ligi 2'nci Eleme Turu'ndaki Beşiktaş eşleşmesinde 2 maçta 3 gol atarak dikkat çekmişti.