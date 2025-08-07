Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Beşiktaş'a 2 maçta 3 gol atmıştı! Arda Turan'ın genç yıldızına astronomik teklif

Beşiktaş'a 2 maçta 3 gol atmıştı! Arda Turan'ın genç yıldızına astronomik teklif

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Teknik direktörlüğünü Arda Turan'ın yaptığı Shakhtar Donetsk'in Brezilyalı futbolcusu Kevin, transfer döneminde adından sıkça söz ettiriyor. UEFA Avrupa Ligi 2'nci Eleme Turu'nda Beşiktaş'a karşı 2 maçta 3 kez fileleri havalandıran 22 yaşındaki kanat oyuncusu için gelen astronomik teklif, Ukrayna kulübü tarafından yetersiz bulundu.

Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk'in Ocak 2024'te Palmeiras'tan 12 milyon euro bonservis ödeyip, kadrosuna kattığı Kevin, transferin en çok konuşulan isimleri arasında yer alıyor. Sol kanatta görev yapan futbolcu için yetersiz bulunan rakam gündem oldu. 

Beşiktaş'a 2 maçta 3 gol atmıştı! Arda Turan'ın genç yıldızına astronomik teklif - 1. Resim

30 MİLYON EURO VE BONUS TEKİFİNE RET

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre; Fulham, güncel piyasa değeri 12 milyon euro olarak gösterilen 22 yaşındaki futbolcu için Ukrayna kulübüne teklifte bulundu. Premier Lig ekibinin 30 milyon euro ve bonus teklifi, Shakhtar Donetsk tarafından reddedildi.

Shakhtar'ın, Serie A takımlarından Napoli başta olmak üzere birçok kulübün listesine giren Kevin için daha yüksek bonservis beklediği aktarıldı.

Beşiktaş'a 2 maçta 3 gol atmıştı! Arda Turan'ın genç yıldızına astronomik teklif - 2. Resim

BEŞİKTAŞ MAÇLARINA DAMGA VURDU

Shakhtar Donetsk ile 3,5 yıl daha sözleşmesi bulunan Kevin, UEFA Avrupa Ligi 2'nci Eleme Turu'ndaki Beşiktaş eşleşmesinde 2 maçta 3 gol atarak dikkat çekmişti.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Bitcoin 1 haftanın zirvesinde! Trump’tan kripto paralar için yeni hamleKilis'te fiber internet çalışmasında patlama: 1 işçi yaralandı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Galatasaray'ın Gaziantep kadrosu belli oldu! Okan Buruk'un Osimhen ve Icardi kararı - SporGalatasaray'ın Gaziantep kadrosu belli olduOğuz Aydın tepkilere dayanamadı! Feyenoord maçı sonrası olay karar - SporTepkilere dayanamadı! Feyenoord maçı sonrası olay kararFenerbahçe'de 3 yıl geçirmişti! Sangare imzayı attı: İşte yeni takımı... - SporF.Bahçe'de 3 yıl geçirmişti! İmzayı attı: Yeni takımı...En ucuzu 2 bin, en pahalısı 455 bin TL! Süper Lig'de takım takım kombine fiyatları - SporEn ucuzu 2 bin, en pahalısı 455 bin TL!Milli yıldıza büyük onur: Yamal ve Joao Neves ile yarışıyor - SporMilli yıldıza büyük onur: Yamal ile yarışıyorFenerbahçe artık dakikaları sayıyor! Yılın transferinde son durum: Bonservisi bile duyurdular - SporYılın transferi: Bonservisi bile duyurdular
Sonraki Haber Yükleniyor...