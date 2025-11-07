Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > Eczane modeli geliyor! Nöbetçi noter mecburi olacak

Eczane modeli geliyor! Nöbetçi noter mecburi olacak

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Eczane modeli geliyor! Nöbetçi noter mecburi olacak
Noter, Nöbet, Yönetmelik, Çalışma Saatleri, Resmi Gazete, Haber
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

TBMM’den geçen yıl çıkarılan yasa ile noterlerin hafta sonları nasıl hizmet vereceklerinin yönetmelikle düzenleneceği belirtilmişti. Bu kapsamda Resmî Gazete’de yayınlanan ‘Noterlerin Tatil Gün ve Saatlerinde Çalışmasına İlişkin Yönetmelik’ ile noterlerde nöbet sisteminin nasıl işletileceği netleştirildi.

HABER MERKEZİ ANKARA - Buna göre resmî tatillere denk gelmemek kaydıyla cumartesi ve pazar günleri noterlik nöbeti tutulacak. Noterler, nöbet hizmetinin verilmediği tatil, gün ve saatlerinde vasiyetname tanzim, tasdiki veya gecikmesinde zarar doğabilecek noterlik işlemlerini yapabilecek.

En az dört, en fazla yirmi noterliğin bulunduğu il merkezlerinde en az bir noterliğin; yirmiden fazla noterliğin faaliyette bulunması hâlinde ise o yerdeki toplam noterlik sayısının en az yüzde beşi kadar noterlik nöbet hizmeti verecek. Nöbet listeleri Türkiye Noterler Birliği tarafından yayınlanacak. Nöbetçi noterlerin çalışma saatleri ise 09.00-17.00 olarak düzenlendi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Özel'in skandal sözleri siyaseti karıştırdı, Soylu rest çekti! "Özel'le muhatap olana köpek muamelesi yaparım"Hasta olduğu iddia edilen Mehmet Şimşek'ten açıklama! Vergi affı gelecek mi?
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
İstanbul'da 30 milyar liralık dev yatırım! Konutlar satışta, faizsiz peşinatsız ev sahibi olunacak - EkonomiFaizsiz peşinatsız ev sahibi olunacakBakan Şimşek'ten 520 milyar liralık iyileşme mesajı! Tarih verdi, bu vergilerin payı azalacak - EkonomiTarih verdi, bu vergilerin payı azalacak!Hasta olduğu iddia edilen Mehmet Şimşek'ten açıklama! Vergi affı gelecek mi? - EkonomiŞimşek'ten hastalık iddialarına cevap!Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 2026 bütçesine dev destek: 50 milyar lira eklendi - EkonomiHazine ve Maliye Bakanlığı'nın 2026 bütçesi artırıldıSinop ve Trakya'da nükleer santral hazırlığı! Bakan Bayraktar görüşmelere dair detay verdi - EkonomiTürkiye'de 2 noktaya daha 'nükleer' santral!7000 TL'lik hesabı 'boyoz hesabı' pahalıya patladı! Bakanlık o anları paylaştı, 47 bin 490 TL ceza kesildi - Ekonomi7000 TL'lik 'boyoz hesabı' pahalıya patladı!
Sonraki Haber Yükleniyor...