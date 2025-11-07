Eczane modeli geliyor! Nöbetçi noter mecburi olacak

HABER MERKEZİ ANKARA - Buna göre resmî tatillere denk gelmemek kaydıyla cumartesi ve pazar günleri noterlik nöbeti tutulacak. Noterler, nöbet hizmetinin verilmediği tatil, gün ve saatlerinde vasiyetname tanzim, tasdiki veya gecikmesinde zarar doğabilecek noterlik işlemlerini yapabilecek.

En az dört, en fazla yirmi noterliğin bulunduğu il merkezlerinde en az bir noterliğin; yirmiden fazla noterliğin faaliyette bulunması hâlinde ise o yerdeki toplam noterlik sayısının en az yüzde beşi kadar noterlik nöbet hizmeti verecek. Nöbet listeleri Türkiye Noterler Birliği tarafından yayınlanacak. Nöbetçi noterlerin çalışma saatleri ise 09.00-17.00 olarak düzenlendi.