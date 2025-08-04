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UEFA Avrupa Ligi'nde sürpriz eşleşme! Arda Turan'nın rotası yine Türkiye

Kaynak: Anadolu Ajansı
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UEFA Avrupa Ligi&#039;nde sürpriz eşleşme! Arda Turan&#039;nın rotası yine Türkiye
UEFA Avrupa Ligi, Samsunspor, Panathinaikos, Shakhtar Donetsk, Haber
Spor Haberleri  / Anadolu Ajansı

Süper Lig ekibi Samsunspor, UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu'nda Panathinaikos (Yunanistan) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna) eşleşmesinin galibiyle eşleşti. Arda Turan yönetimindeki Shakhtar Donetsk, Kupa 2'nin 2. eleme turunda 4-2 ve 2-0'lık galibiyetlerle Beşiktaş'ı elemişti.

Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki 2 numaralı organizasyonu olan Avrupa Ligi'nin play-off turu kurası, İsviçre'nin Nyon kentinde bulunan UEFA merkezinde çekildi. Samsunspor, play-off'ta Panathinaikos - Shakhtar Donetsk eşleşmesinin galibi ile kozlarını paylaşacak.
 
Play-off turu maçları, 21 AğustosPerşembe ve 28 AğustosPerşembe yapılacak. Karadeniz ekibi, ilk karşılaşmayı deplasmanda oynayacak.
UEFA Avrupa Ligi'nde sürpriz eşleşme! Arda Turan'nın rotası yine Türkiye - 1. Resim

AVRUPA LİGİ PLAY-OFF EŞLEŞMELERİ

Fredrikstad / Midtjylland - KuPS Kuopio / Rigas Skola
Genk - Lech Poznan / Crvena Zvezda
Aberdeen - Drita / FCSB
Panathinaikos / Shakhtar Donetsk - Samsunspor
Lincoln Red Imps / Noah - CFR Cluj / Sporting Braga
Zrinjski Mostar / Breidablik - Servette / Utrecht
Hacken / Brann - AEK Larnaca / Legia Varşova
Rijeka / Shelbourne - PAOK / Wolfsberger

Kaynak: Anadolu Ajansı

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