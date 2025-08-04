UEFA Avrupa Ligi'nde sürpriz eşleşme! Arda Turan'nın rotası yine Türkiye
Spor Haberleri / Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Süper Lig ekibi Samsunspor, UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu'nda Panathinaikos (Yunanistan) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna) eşleşmesinin galibiyle eşleşti. Arda Turan yönetimindeki Shakhtar Donetsk, Kupa 2'nin 2. eleme turunda 4-2 ve 2-0'lık galibiyetlerle Beşiktaş'ı elemişti.
Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki 2 numaralı organizasyonu olan Avrupa Ligi'nin play-off turu kurası, İsviçre'nin Nyon kentinde bulunan UEFA merkezinde çekildi. Samsunspor, play-off'ta Panathinaikos - Shakhtar Donetsk eşleşmesinin galibi ile kozlarını paylaşacak.
Fredrikstad / Midtjylland - KuPS Kuopio / Rigas Skola
Play-off turu maçları, 21 AğustosPerşembe ve 28 AğustosPerşembe yapılacak. Karadeniz ekibi, ilk karşılaşmayı deplasmanda oynayacak.
AVRUPA LİGİ PLAY-OFF EŞLEŞMELERİ
Fredrikstad / Midtjylland - KuPS Kuopio / Rigas Skola
Genk - Lech Poznan / Crvena Zvezda
Aberdeen - Drita / FCSB
Panathinaikos / Shakhtar Donetsk - Samsunspor
Lincoln Red Imps / Noah - CFR Cluj / Sporting Braga
Zrinjski Mostar / Breidablik - Servette / Utrecht
Hacken / Brann - AEK Larnaca / Legia Varşova
Rijeka / Shelbourne - PAOK / Wolfsberger
Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Gökhan Karataş