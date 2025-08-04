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Şampiyonlar Ligi eheyecanı! Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri belli oldu

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Şampiyonlar Ligi eheyecanı! Fenerbahçe&#039;nin muhtemel rakipleri belli oldu
Spor Haberleri  / Anadolu Ajansı

Fenerbahçe, eski oyuncusu Robin van Persie yönetimindeki Feyenoord'u elemesi halinde, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Nice (Fransa) - Benfica (Portekiz) eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak.

Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe, 6 Ağustos'ta deplasmanda, 12 Ağustos'da ise taraftarı önünde Feyenoord ile kozlarını paylaşacak. Sarı-lacivertli takım, Hollanda temsilcisini elemesi halinde, Nice-Benfica eşleşmesinin galibi ile play-off turunda mücadele edecek.  

Kaynak: Anadolu Ajansı
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