Şampiyonlar Ligi eheyecanı! Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri belli oldu

Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe, 6 Ağustos'ta deplasmanda, 12 Ağustos'da ise taraftarı önünde Feyenoord ile kozlarını paylaşacak. Sarı-lacivertli takım, Hollanda temsilcisini elemesi halinde, Nice-Benfica eşleşmesinin galibi ile play-off turunda mücadele edecek.