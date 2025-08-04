Şampiyonlar Ligi eheyecanı! Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri belli oldu
Spor Haberleri / Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Fenerbahçe, eski oyuncusu Robin van Persie yönetimindeki Feyenoord'u elemesi halinde, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Nice (Fransa) - Benfica (Portekiz) eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak.
Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe, 6 Ağustos'ta deplasmanda, 12 Ağustos'da ise taraftarı önünde Feyenoord ile kozlarını paylaşacak. Sarı-lacivertli takım, Hollanda temsilcisini elemesi halinde, Nice-Benfica eşleşmesinin galibi ile play-off turunda mücadele edecek.
Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Mahmut Ekinci