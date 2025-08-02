5 yıl önce "Böyle şey mi olur?" denirdi! Artık her şey değişti: 100 milyon euro...

Süper Lig'de "transfer yasağı" cezası olan geçtiğimiz sezon 64 puan toplayan Samsunspor'da Başkan Yüksel Yıldırım, bun başarının tesadüf olmadığını göstermek istediklerini söyledi. "Türkiye'de '4 büyük' diye bir tanım var. Artık, '4 büyük yok, 5 büyük var' dedirtmek istiyorum" açıklamasını yapan Yıldırım, futbolda büyüyen ekonomiyle birlikte transfer süreçlerinde yaşanan büyük değişim hakkında konuştu.

"21 MİLYON EURO HARCAMA LİMİTİMİZ VAR"

Türk futboluna örnek olmak istediklerini dile getiren Yıldırım, "Bizim gibi yapıların çoğalmasıyla Türk futbolu daha başarılı yerlere gelecek. Biz sahipli bir kulübüz. Ayağımızı yorganına göre uzatmayı biliyoruz. Taraftar istedi diye transfer yapmayan bir kulübüz. Sadece ihtiyaçlar, hedefler için gerekli transferleri harcama limitleri içinde kalarak yapıyoruz. Bu sene 1 milyar 50 milyon TL harcama limitimiz var. Yaklaşık 21 milyon euro yapıyor. Bu bütçeyle tüm futbol harcamasını karşılamak zorundasınız. Maaşlar, bonservis ücretleri, teknik heyet maliyeti bunlardan karşılanıyor" sözlerini sarf etti.

"SAMSUNSPOR, SÜPER LİG'İN ŞAMPİYONU DİYEBİLİRİZ"

Samsunspor'un transfer yasağı olduğu sezonda ligi 3'üncü bitirdiğini hatırlatan Yıldırım, "Bunun tesadüf olmadığını göstermemiz lazım. Hedeflere sağlam ve emin adımlarla gitmek istiyoruz. Tek hedefimiz var, kalıcı ve sürdürülebilir başarı yakalamak. Türkiye'de '4 büyük' diye bir tanım var. Artık, '4 büyük yok, 5 büyük var' dedirtmek istiyorum" şeklinde konuştu.

Samsun'un kendisine yakışır bir futbol takımına sahip olacağına işaret eden Yıldırım, "Samsun'un Türkiye'deki ekonomik yerine baktığımızda ilk 20'de değil, ancak futbolda bu oluyor. Bunu Trabzon yıllardır başarıyla yapıyor. Demek ki bunlar yapılıyormuş. İlk 5 içinde olmak istiyoruz. Samsunspor geçen sezon Galatasaray ve Fenerbahçe'den sonra ligi 3'üncü bitirip transfer yasağı, mütevazı bütçesi ile bunu yapmışsa, bu 2 takımı çıkarttığınızda Süper Lig'in şampiyonu diyebiliriz" değerlendirmesinde bulundu.

"NEDEN 100 MİLYON EUROYA OYUNCU GÖNDERMEYELİM?"

Yıldırım, futbol olarak Türkiye'nin Avrupa'daki yerinin yakışmadığını dile getirerek, "Avrupa'da 9 ya da 10'uncu sıradayız. Avrupa'da en büyük 6'ncı büyük futbol ülkesi olmamamız için hiçbir engel yok. Portekiz 100 milyon euroluk oyuncular satıyor. Bizde daha yeni nesil oyuncularımız Avrupa'ya gidiyor. Ferdi Kadıoğlu bunlardan bir örnek. 20, 25 ve 30 milyon euroluk satışlar yaptık. Neden 50, 100 milyon euroluk oyuncular göndermeyelim. Yetenekli, eğitimli genç nesil geliyor. Biz de bunları görerek Samsunspor olarak futbol akademisi yaptık. 5 sahamız var, her türlü teknolojiyi kullanıyoruz. Yurt dışından hocalar getirdik. 300'e yakın öğrenci akademimizde eğitim görüyor. Hedefimiz futbol zekası çok yukarıda, analitik düşünebilen, futbolun her unsurunu öğrenen oyuncular yetiştirmek" ifadelerini kullandı.

"ARTIK BAZI ŞEYLER ESKİSİ GİBİ OLMAYACAK"

Anadolu'daki takımlara örnek olmak istediklerini anlatan Yıldırım, şunları kaydetti:

"2025-2026 sezonu daha zor olacak. Çünkü gerçekten artık bazı şeyler eskisi gibi olmayacak. Siz 10 yıl önce, 5 yıl önce Türkiye'de 20 milyon, 30 milyon euroya bir oyuncu transferi deseniz, 'Böyle bir şey olur mu?' derlerdi. Bugün Galatasaray, Türkiye'de transfer rekorunu kırdı. Osimhen'in transferi 80 milyon euroyu geçiyor. 10 yıl sonra belki başka bir takım 100 milyon euroya oyuncu getirecek. Bu Türk futbolunun marka değerinin artması demek. İyi oyuncular getirebilirsek inanıyorum ki Türk futbolu, Avrupa'da en çok seyredilen 6'ncı lig olacaktır."

"İNŞALLAH TÜRKİYE DE BU KERVANA KATILACAK"

Dünya futbolunda değişimin başladığına dikkati çeken Yıldırım, "Özellikle Amerika meşeli yatırımcılar, futbolun göbeğine girmeye başladı. ABD ve İngiltere bu işte önde. Sonrasında Almanya, İtalya geliyor. İnşallah Türkiye de bu kervana katılacaktır. Bunun yapılması için kulüplerin dernek statüsünden çıkıp şirketleşmesi gerekiyor. Ondan sonra Türk futbolunun adil ve şeffaf yönetiliyor olması lazım. Kulüpler ve federasyon olarak Türk futbolunun marka değerini artırmak için çalışmalar yapmamız lazım" şeklinde görüş belirtti.