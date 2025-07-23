Samsunspor'dan Victor Nelsson bombası! Galatasaray'la ön görüşme yapıldı

Süper Lig ekibi Samsunspor, Galatasaray'dan ayrılması gündemde olan Danimarkalı stoper Victor Nelsson için devreye girdi. Başkan Yüksel Yıldırım, sarı-kırmızılı yönetimle ön görüşme yaptıklarını ve Okan Buruk'un oyuncuyu kadroda düşünmediğini açıkladı.

Trendyol Süper Lig'de yeni sezonda Avrupa'da da boy gösterecek olan Samsunspor, transferde iddialı adımlar atmaya devam ediyor. Kırmızı-beyazlı kulübün başkanı Yüksel Yıldırım, Galatasaray'ın savunma oyuncusu Victor Nelsson ile yakından ilgilendiklerini açıkladı.

Radyospor'a konuşan Yüksel Yıldırım, Galatasaray cephesiyle ilk teması kurduklarını belirterek, "Victor Nelsson için Galatasaray yönetimiyle bir ön görüşme yaptık. Okan Hoca, Nelsson'u gelecek planlamasında düşünmediğini iletmiş. Eğer Nelsson takımdan ayrılacaksa onun için en doğru adres Samsunspor olur" ifadelerini kullandı.

Yıldırım, transferin kiralık olarak gerçekleşmesini planladıklarını belirterek, "Nelsson'u Galatasaray'dan kiralamak istiyoruz. Görüşmelerimiz olumlu ilerliyor. Sözleşmeye satın alma opsiyonu da eklenebilir" dedi.

Geçtiğimiz sezonun devre arasında Galatasaray'dan Roma'ya kiralanan Danimarkalı stoper, İtalya'daki serüvenin ardından yeniden sarı-kırmızılı takıma dönmüştü. Galatasaray formasıyla bugüne kadar 144 resmi maça çıkan 25 yaşındaki oyuncu, bu süreçte 3 kez fileleri havalandırdı.