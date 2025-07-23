Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Samsunspor'dan Victor Nelsson bombası! Galatasaray'la ön görüşme yapıldı

Samsunspor'dan Victor Nelsson bombası! Galatasaray'la ön görüşme yapıldı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Samsunspor&#039;dan Victor Nelsson bombası! Galatasaray&#039;la ön görüşme yapıldı
Samsunspor, Galatasaray, Victor Nelsson, Transfer, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Süper Lig ekibi Samsunspor, Galatasaray'dan ayrılması gündemde olan Danimarkalı stoper Victor Nelsson için devreye girdi. Başkan Yüksel Yıldırım, sarı-kırmızılı yönetimle ön görüşme yaptıklarını ve Okan Buruk'un oyuncuyu kadroda düşünmediğini açıkladı.

Trendyol Süper Lig'de yeni sezonda Avrupa'da da boy gösterecek olan Samsunspor, transferde iddialı adımlar atmaya devam ediyor. Kırmızı-beyazlı kulübün başkanı Yüksel Yıldırım, Galatasaray'ın savunma oyuncusu Victor Nelsson ile yakından ilgilendiklerini açıkladı.

Samsunspor'dan Victor Nelsson bombası! Galatasaray'la ön görüşme yapıldı - 1. Resim

Radyospor'a konuşan Yüksel Yıldırım, Galatasaray cephesiyle ilk teması kurduklarını belirterek, "Victor Nelsson için Galatasaray yönetimiyle bir ön görüşme yaptık. Okan Hoca, Nelsson'u gelecek planlamasında düşünmediğini iletmiş. Eğer Nelsson takımdan ayrılacaksa onun için en doğru adres Samsunspor olur" ifadelerini kullandı.

Samsunspor'dan Victor Nelsson bombası! Galatasaray'la ön görüşme yapıldı - 2. Resim

Yıldırım, transferin kiralık olarak gerçekleşmesini planladıklarını belirterek, "Nelsson'u Galatasaray'dan kiralamak istiyoruz. Görüşmelerimiz olumlu ilerliyor. Sözleşmeye satın alma opsiyonu da eklenebilir" dedi.

Samsunspor'dan Victor Nelsson bombası! Galatasaray'la ön görüşme yapıldı - 3. Resim

Geçtiğimiz sezonun devre arasında Galatasaray'dan Roma'ya kiralanan Danimarkalı stoper, İtalya'daki serüvenin ardından yeniden sarı-kırmızılı takıma dönmüştü. Galatasaray formasıyla bugüne kadar 144 resmi maça çıkan 25 yaşındaki oyuncu, bu süreçte 3 kez fileleri havalandırdı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Galatasaray'dan Cagliari karşısında net galibiyet! Arda Ünyay sahneye çıktıEskişehir'de şehit olan 10 orman işçisinin kimlikleri belli oldu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Beşiktaş'a Emerson Royal transferinde engel! Flamengo devrede - SporBeşiktaş'a Emerson Royal transferinde engel!Okan Buruk'tan Arda Ünyay'a övgü: "Yıllardır bu takımda gibi" - SporOkan Buruk'tan Arda Ünyay'a övgü: Yıllardır bu takımda gibiGalatasaray'dan Cagliari karşısında net galibiyet! Arda Ünyay sahneye çıktı - SporGalatasaray'dan Cagliari karşısında net galibiyet!Fenerbahçe'den açıklama: Ali Koç'un Dursun Özbek'ten özür dilediği tamamen asılsızdır - SporFenerbahçe'den flaş açıklama: "Tamamen asılsızdır"Galatasaray'ın genç yıldızı Arda Ünyay sahneye çıktı! - SporGalatasaray'ın genç yıldızı Arda Ünyay sahneye çıktı!Atletico Madrid'den flaş transfer! David Hancko resmen imzayı attı - SporAtletico Madrid'den flaş transfer! David Hancko resmen imzayı attı
Sonraki Haber Yükleniyor...