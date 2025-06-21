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Samsunspor başkanlığına yeniden Yıldırım seçildi

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Samsunspor başkanlığına yeniden Yıldırım seçildi
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Spor Haberleri  / Anadolu Ajansı

Samsunspor Kulübü Derneğinin olağan kongresinde mevcut başkan Yüksel Yıldırım, yeniden göreve getirildi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Ömer Halisdemir Çok Amaçlı Salon'da gerçekleştirilen kongrede faaliyet ve mali raporlar okunarak kabul edildi.

Samsunspor başkanlığına yeniden Yıldırım seçildi - 1. Resim

Daha sonra açık oylama ile yönetim kurulu üyelerinin seçimi gerçekleştirildi. Tek liste ile gidilen seçimde katılan üyelerin tamamının oyunu alan mevcut başkan Yüksel Yıldırım, yeniden göreve getirildi.

Samsunspor başkanlığına yeniden Yıldırım seçildi - 2. Resim

Yönetim kurulu ise Murat Alanyurt, Ali Asal, Hasan Kaya Aşçı, Veysel Bilen, Tuncay Bulut, Fazlıhan Carus, Nuray Çelik, Nuri Demirarslan, Oktay Dursun, Zafer Erdoğan, Volkan Erdil, Aslı Moral Ergin, Hakan Murat Erkan, Fatih Hasbal, Serkan Kaya, Onur Öztekin, Arzu Soğancı ve Sedat Uygun'dan oluştu.

Samsunspor Başkan Vekili Veysel Bilen, yaptığı konuşmada, kapanmak üzere olan bir kulübün Avrupa kupalarına katılacağını söyledi.

Samsunspor başkanlığına yeniden Yıldırım seçildi - 3. Resim

Konuşması sırasında gözyaşlarına hakim olamayan Bilen, şunları kaydetti:

"Samsunspor yalnızca bir kulüp değil, bir yaşam biçimidir. Geçmişimizden aldığımız güçle geleceğe kararlılıkla yürürken yalnızca sahada değil, sporun her alanında var olmayı hedefliyoruz. Gençlerimize daha fazla branşta spor imkanı sunmayı, milli değerlere katkı sağlayacak sporcular yetiştirmeyi amaçlıyoruz. Kulübümüz çatısı altında 6 aktif branşımız bulunuyor. Vizyonumuz bununla sınırlı değil. 2025-2028 döneminde kulübümüzü daha gelişmiş bir sportif altyapıya kavuşturmak istiyoruz. Bu doğrultuda atletizm, cimnastik, tenis ve atıcılık branşlarını da bünyemize katmayı planlıyoruz. Sporcu potansiyeli yüksek bir şehir olan Samsun'da, Samsunspor markası ile daha fazla genci spora kazandırmak, yetenekleri keşfetmek ve milli takımlara sporcu kazandırmak hepimizin sorumluluğudur."

Kaynak: Anadolu Ajansı
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