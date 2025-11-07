Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Beşiktaş'ta Adalı'dan Rafa Silva için net tavır!

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, transfer iddialarına nokta koydu. Siyah beyazlıların patronu Portekizli yıldızı kesin olarak takımda tutmaya kararlı ama Al Ahli’nin Sportif Direktörü Braz da ısrarcı… 

MURAD TAMER - Beşiktaş’ın Portekizli yıldızı Rafa Silva için Suudi Arabistan ekibi Al-Ahli’nin devreye girmesinin ardından, başkan Serdal Adalı’dan net bir tavır geldi.

Siyah beyazlıların patronu, “Rafa Silva bu takımın omurgası. Astronomik bir teklif gelmedikçe satılması söz konusu değil” diyerek kapıları büyük ölçüde kapattı. Tecrübeli futbolcunun hem sahadaki liderliği hem de hücumdaki katkısı sebebiyle teknik heyetin de Rafa Silva’nın ayrılığına kesin olarak karşı olduğu öğrenildi. 

BRAZ PES ETMİYOR

Yönetim, devre arasındayalnızca “kulübün geleceğini garanti altına alacak düzeyde” bir teklif gelmesi hâlinde masaya oturmayı planlıyor. Öte yandan Rafa Silva’nın da Suudi Arabistan’da futbol hayatını devam ettirmek istemediği öğrenildi. Bu gelişmelere rağmen Al-Ahli’nin sportif direktörü Rui Pedro Braz’ın, Benfica döneminden yakından tanıdığı Rafa Silva’yı transfer etmekte kararlı olduğu ve ocak ayında ciddi bir teklifle Beşiktaş’ın kapısını çalmayı planladığı belirtildi.

