Beşiktaş tarihine geçmesi için 29 dakika yetti: Abraham bunu yapan ilk oyuncu oldu
UEFA Konferans Ligi 3'üncü Eleme Turu ilk maçında İrlanda'nın St. Patrick's takımını deplasmanda 4-1 net bir skorla yenen Beşiktaş, İstanbul'da oynanacak rövanç öncesi tur için büyük avantaj yakaladı. Yıldız santrfor Tammy Abraham, ilk yarı tamamlanmadan hat trick yaparak, adını siyah-beyazlı kulübün tarihine yazdırdı.
UEFA Avrupa Ligi 2'inci Eleme Turu'nda Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk'e 4-2 ve 2-0'lık yenilerek yoluna Konferans Ligi'nde devam eden Beşiktaş, 10 bin kişilik Tallaght Stadı'nda oynanan maçta St. Patrick's takımın karşı 4-1'li skorla rahat bir galibiyet aldı.
İLK YARIDA 3 GOL
Tammy Abraham, ilk yarıda attığı 3 golle karşılaşmaya damga vurdu. İngiliz futbolcu, siyah-beyazlı kulübün tarihinde bir Avrupa kupası maçının ilk yarısında hat trick yapan ilk oyuncu oldu.
Abraham 14, 23 ve penaltıdan 43'üncü dakikada rakip fileleri havalandırarak, takımının devreye 4-0 önde girmesine büyük katkı sağladı.
GOL SAYISI 4'E ÇIKTI
27 yaşındaki İngiliz yıldız, 29 dakikada "hat trick" yaparak siyah-beyazlı formayla gollerine devam etti. Shakhtar Donetsk ile İstanbul'da oynanan müsabakada da penaltıdan gol kaydeden İngiliz santrfor, Beşiktaş formasıyla gol sayısını 4'e çıkardı.