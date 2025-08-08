Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Beşiktaş tarihine geçmesi için 29 dakika yetti: Abraham bunu yapan ilk oyuncu oldu

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Spor Haberleri  / Anadolu Ajansı

UEFA Konferans Ligi 3'üncü Eleme Turu ilk maçında İrlanda'nın St. Patrick's takımını deplasmanda 4-1 net bir skorla yenen Beşiktaş, İstanbul'da oynanacak rövanç öncesi tur için büyük avantaj yakaladı. Yıldız santrfor Tammy Abraham, ilk yarı tamamlanmadan hat trick yaparak, adını siyah-beyazlı kulübün tarihine yazdırdı.

UEFA Avrupa Ligi 2'inci Eleme Turu'nda Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk'e 4-2 ve 2-0'lık yenilerek yoluna Konferans Ligi'nde devam eden Beşiktaş, 10 bin kişilik Tallaght Stadı'nda oynanan maçta St. Patrick's takımın karşı 4-1'li skorla rahat bir galibiyet aldı.

Beşiktaş tarihine geçmesi için 29 dakika yetti: Abraham bunu yapan ilk oyuncu oldu - 1. Resim

İLK YARIDA 3 GOL

Tammy Abraham, ilk yarıda attığı 3 golle karşılaşmaya damga vurdu. İngiliz futbolcu, siyah-beyazlı kulübün tarihinde bir Avrupa kupası maçının ilk yarısında hat trick yapan ilk oyuncu oldu.

Abraham 14, 23 ve penaltıdan 43'üncü dakikada rakip fileleri havalandırarak, takımının devreye 4-0 önde girmesine büyük katkı sağladı.

Beşiktaş tarihine geçmesi için 29 dakika yetti: Abraham bunu yapan ilk oyuncu oldu - 2. Resim

GOL SAYISI 4'E ÇIKTI

27 yaşındaki İngiliz yıldız, 29 dakikada "hat trick" yaparak siyah-beyazlı formayla gollerine devam etti. Shakhtar Donetsk ile İstanbul'da oynanan müsabakada da penaltıdan gol kaydeden İngiliz santrfor, Beşiktaş formasıyla gol sayısını 4'e çıkardı.

