Başakşehir'den Gazze çağrısı: İnsanlığa karşı işlenen suçlara son verin

Başakşehir'den Gazze çağrısı: İnsanlığa karşı işlenen suçlara son verin

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Güncelleme:
Başakşehir&#039;den Gazze çağrısı: İnsanlığa karşı işlenen suçlara son verin
Spor Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

UEFA Konferans Ligi 3. eleme turunda Viking ile karşılaşan olan Başakşehir, mücadele öncesi anlamlı bir çağrıda bulundu.

Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 3. eleme turunda deplasmanda Norveç ekibi Viking ile karşılaşacak. Mücadele öncesi turuncu-lacivertli oyuncular "İnsanlığa karşı işlenen suçlara son verin" yazılı tişörtlerle ısınmaya çıktı. 

Başakşehir'den Gazze çağrısı: İnsanlığa karşı işlenen suçlara son verin - 1. Resim

Başakşehir kulübünden de yapılan açıklamada, "Gazze'de yaşanan insanlık suçlarına Norveç'ten haykırıyoruz. Başkanımız Göksel Gümüşdağ ve futbolcularımız, Viking FK ile oynayacağımız maça 'İnsanlığa karşı işlenen suçlara son verin' yazılı tişörtlerle çıktı" denildi.

 

Başakşehir'den Gazze çağrısı: İnsanlığa karşı işlenen suçlara son verin - 2. Resim

