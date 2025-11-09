Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Sahaya girdiler, futbolcunun boğazını kestiler! Yeşil sahada akılalmaz olay

Sahaya girdiler, futbolcunun boğazını kestiler! Yeşil sahada akılalmaz olay

Nijerya'da oynanan Katsina United–Barau FC maçında dehşet veren bir olay yaşandı. Maçın 70'inci dakikasında sahaya giren bir Katsina taraftarı, Barau oyuncusu Nana Abraham'a saldırarak futbolcunun boynunu kesti. İşte detaylar...

Nijerya Premier Futbol Ligi'nde (NPFL) oynanan Katsina United-Barau FC maçında yaşanan skandal, dünya gündemine oturdu.

Barau FC, 69'uncu dakikada attığı golle karşılaşmanın skoru 1-1'e getirdi. Konuk ekibin attığı golün ardından çıkan şiddet olayları, stadyumdaki bazı Katsina United taraftarlarını çileden çıkardı.

FUTBOLCUNUN BOĞAZINI KESTİLER

Ev sahibi takımın öfkeli taraftarları Barau'lu oyuncu Nana Abraham'a saldırarak boğazını kesti. SaharaReporters'a göre, Nana Abraham acı içinde yerde yatarken yetkililerin ve takım arkadaşlarının sahadaki kaosu kontrol altına almaya çalıştığı görüldü.

Boğazı kesilen Abraham hastaneye kaldırıldı.

"BOYNUNDA CİDDİ BİR YARA OLUŞTU"

Katsina'da oynanan karşılaşma olaylar nedeniyle kısa bir süre durduruldu. Ardından mücadele devam etti.

Nijeryalı gazeteci Israel Usulor, Nana Abraham'ın sağlık durumu hakkında, "Boynunda ciddi bir yara oluştu. Saldırıya uğrayan oyuncu Nana Abraham ölmedi, ancak durumu henüz tam olarak netlik kazanmadı" ifadelerini kullandı.

Sahaya girdiler, futbolcunun boğazını kestiler! Yeşil sahada akılalmaz olay - 1. Resim

SALDIRGANIN KİMLİĞİ AÇIKLANMADI

Nijerya Futbol Federasyonu’nun, yaşanan olayla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi. Saldırganın kimliği ve olayın nedenine dair resmi bir açıklama ise henüz yapılmadı.

