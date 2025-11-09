Tahran susuzlukla sınanıyor! Kesintiler artıyor, okullar kapandı

İran, su kaynaklarını yönetmek ve uzun süredir devam eden kuraklıkla mücadele kapsamında ciddi tasarruf tedbirlerine hazırlanıyor.

Tahran Eyaleti Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Sözcüsü İsa Bozorgzade, yaptığı açıklamada Tahran eyaletinin kuraklık riski ile karşı karşıya olduğunu belirterek, "Bu yıl ülke genelinde yağışlar azaldı. Özellikle Tahran’da neredeyse hiç yağış olmadı ve resmen art arda altıncı kurak yıla girdik. Kurak yılların birikmiş etkileri bu dönemde daha belirgin hale geliyor. Tahran’daki barajlarda mevcut su miktarı çok düşük ve önümüzdeki ayları sorunsuz şekilde atlatmak için durum oldukça kırılgan. Bu nedenle tüketimi yönetmek amacıyla farklı yöntemlere başvurmak zorundayız" dedi.

GECE SAATLERİNDE SU BASINCI DÜŞÜRÜLECEK

Bozorgazade, alınacak ilk tedbirler kapsamında konutlarda gece saat 00.00’dan sabah saatlerine kadar su basıncının azaltılacağını belirterek, "Enerji Bakanlığının talimatı doğrultusunda halkın uyuduğu gece saatlerinde şebekedeki su basıncını düşürüyoruz. Böylelikle hem şehir şebekesindeki su sızıntılarını azaltıyor hem de gündüz kullanımını karşılamak için şehir depolarının dolmasına fırsat tanıyoruz" ifadelerini kullandı.

BAZI BÖLGELERDE PLANSIZ SU KESİNTİLERİ YAŞANIYOR

Öte yandan Etemad gazetesinde yer alan haberde, Tahran’ın çeşitli bölgelerinde yerel saatle 20.00’den 06.00’ya kadar bazı konutlarda su kesintileri yaşandığı kaydedildi. Kesintilerin planlı olmadığı belirtilerek, genel su basıncındaki düşüş ve yer altı su kaynaklarının azalmasından Tahran şehir şebekesinin sürdürülebilirliğinin ciddi şekilde etkilendiği vurgulandı.

Su basıncındaki düşüşün evlerde kesintilere yol açtığı belirtilirken, halktan gereksiz su tüketiminden kaçınmaları istendi.

Fars Haber Ajansı ise Tahran Su ve Kanalizasyon İdaresinin şehirde planlı bir su kesintisi kararı almadığını belirterek, geceleri su basıncında yaşanan düşüşün bazı bölgelerde kesintilere neden olabileceği uyarısında bulundu.

