Balkan Pist Bisikleti Şampiyonası’na süper başladık

Balkan ülkelerinden sporcuların mücadele ettiği organizasyonda, elit ve genç kategorilerinde mücadele eden Pist Bisikleti Milli Takımı, şampiyonanın ilk gününde sprint ve scratch yarışlarında güçlü sonuçlar elde etti.

İlk günün öne çıkan sonuçlarında Reyhan Yakışır 200 m Elit Kadın ve Scratch Elit Kadın yarışlarında birincilik elde ederken, Lydia Turan 200 m Genç Kadın yarışını birinci olarak tamamladı.

Pist Bisikleti Türk Millî Takımı sporcularımızın ilk gün performansı şu şekilde gerçekleşti:

Reyhan Yakışır – 200m Elit Kadın: 1.

Sevim Gerçek – 200m Elit Kadın: 2.

Lydia Turan – 200m Genç Kadın: 1.

Reyhan Yakışır – Scratch Elit Kadın: 1.

Sevim Gerçek – Scratch Elit Kadın: 3.

Lydia Turan – Scratch Genç Kadın: 2.

Ege Erülkü – 200m Genç Erkek: 4.

Türkiye Bisiklet Federasyonu ve Balkan Bisiklet Birliği Başkanı Emin Müftüoğlu, “Sporcularımızın Balkan Şampiyonası’ndaki ilk gün performansı, Türk pist bisikletinin uluslararası arenadaki gücünü bir kere daha gösterdi. Emekleri ve azimleriyle gururlandıran bütün sporcularımızı tebrik ediyoruz” dedi.