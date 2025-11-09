Ev hanımlarının yeni gelir kapısı! Sipariş yağıyor, kilosu 600 liradan satılıyor

Sakarya'nın Kocaali ilçesine bağlı Bezirgan, Demiraçma ve Açmabaşı Mahallelerinde yaşayan 45 kadın, coğrafi işaret tesciline sahip 'cennet hurmasını' kurutarak hem yöresel lezzeti yaşatıyor hem de aile ekonomisine katkı sağlıyor.

KİLOSU 600 LİRADAN SATILIYOR

Bahçelerinde yetiştirdikleri hurmaları olgunlaşmadan toplayan kadınlar, hurmaları iplerle odun sobasının yanına asarak günlerce kurutuyor. Bu yöntemle hurmalar daha tatlı ve lezzetli hale geliyor.

Açmabaşı Mahallesi’nde bir araya gelen kadınlar, yaklaşık iki ay süren kurutma sürecinin ardından ürünleri sosyal medya ve çevreleri aracılığıyla kilosu 500-600 TL'den satışa sunuyor.

"EVİMİZE KÜÇÜK DE OLSA GELİR SAĞLIYOR"

Sabriye Yıldırım, hurma kurutma işini başlangıçta sadece ailesi için yaptığını, zamanla bu işin gelir kaynağına dönüştüğünü söyledi. Yıldırım, "Başta sadece kendimiz için üretim yapıyorduk. Sonra talep gelince fırsat buldukça üretmeye devam ettik. Evimize küçük de olsa gelir oluyor. Kurutma aşaması en zahmetli kısmı. Burası nemli bir bölge, sobayı en az bir hafta, 10 gün boyunca gece gündüz yakmak gerekiyor. Söndürürsen ürün nemden ve rüzgardan çürüyor, emek boşa gidiyor" dedi.

Talep artması durumunda üretimi büyütmeyi düşündüğünü ifade eden Yıldırım, hurmanın olgunlaşmış kısmından pekmez, kabuklarından ise sirke yaptığını ve meyvenin neredeyse hiçbir kısmını israf etmediklerini belirtti.

ÜRETİME ZAMAN ZAMAN YETİŞEMİYORLAR

Ev ortamında kurutma işini sürdüren Günay Tunca da yoğun talep nedeniyle üretime zaman zaman yetişemediklerini anlattı.

Tunca, "Satışlarımız güzel, müşterilerimiz var. Fazla isteyen oluyor ama üretim kapasitem sınırlı. Zaman bulamayınca çok kurutamıyorum. En fazla 20-25 kilo hazırlayabiliyorum. Talep arttı ancak üretim kapasitesi sınırlı" dedi.