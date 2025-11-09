Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > Dünya > 'Ey yalancı Trump' diyen Petro’dan mızraklı gönderme: Sizi yine yeneriz!

'Ey yalancı Trump' diyen Petro’dan mızraklı gönderme: Sizi yine yeneriz!

- Güncelleme:
&#039;Ey yalancı Trump&#039; diyen Petro’dan mızraklı gönderme: Sizi yine yeneriz!
Dünya Haberleri  / Dış Haberler

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Santa Marta’da ABD Başkanı Donald Trump’a doğrudan seslenerek “Ey yalancı Trump! Mızraklı köylü orduları güçlü kuvvetleri yendi, sizi yine yeneriz” ifadelerini kullandı.

Santa Marta’da düzenlenen 3. Latin Amerika ve Karayip Halkları Sosyal Zirvesi’nde konuşan Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro Batı’yı “barbarlıkla” suçladı.

"Gazze’de yaşananlar, dünya için barbarca bir güç deneyidir. Mesaj sadece Filistin halkına değil tüm dünya halklarınadır" dedi.

Petro, BM Genel Kurulu’nda Trump ve Netanyahu’nun yalnız kaldığını vurgulayarak, “İki kişi kendini tamamen yalnız hissediyor: Bay Trump ve Netanyahu. Netanyahu’dan biraz daha zeki olan Trump bunun ne anlama geldiğini anladı” ifadelerini kullandı.

'Ey yalancı Trump' diyen Petro’dan mızraklı gönderme: Sizi yine yeneriz” - 1. Resim

"EY YALANCI TRUMP..."

Kolombiya lideri, ABD Başkanı Donald Trump ve Senatör Marco Rubio’ya doğrudan seslendi:

"Ey yalancı Trump, sen ve arkadaşların; ey yalancı Rubio, öldürdükleriniz uyuşturucu kaçakçısı değil. Uyuşturucu kaçakçıları Miami’deki ofislerinize gittiler, seçimle iş başına gelen başkanı devirmek için geldiler. Bizi küçük düşürmeye çalıştılar."

Petro, ABD’nin Karayipler ve Pasifik’teki operasyonlarında öldürülenlerin uyuşturucu kaçakçısı olmadığını, “yoksul emekçiler” olduğunu dile getirdi.

"ALTIN KARTAL KONDORA SALDIRIRSA JAGUAR UYANIR"

Petro, Latin Amerika tarihine gönderme yaparak Trump ve Rubio’yu uyardı:

"Efsanede söylendiği gibi, altın kartal kondora saldırmaya kalkarsa jaguar uyanacaktır. Kondora saldırmaya cesaret ederse bunun karşılığı olacaktır. Jaguarı uyandırmayın. Rubio ve Trump’a şunu söylerdim: Dikkat edin, özgürlük savaşçılarının Karayipleri’nden geçiyorsunuz. Bolívar’ın vatanıyla uğraşıyorsunuz. Mızraklı köylü ordularının güçlü İspanyol ve Fransız kuvvetlerini yendiği Bolívar’ın topraklarına giriyorsunuz. Karayip halkları kasırgalara alışkındır ve birini serbest bırakabilirler."

"DÜNYADA DEMOKRASİ ÖLDÜ, BARBARLIK HÜKÜM SÜRÜYOR"

Petro, konuşmasının devamında Batı politikalarını ve küresel kapitalist sistemi hedef aldı.

"Dünyada demokrasi öldü, barbarlık hüküm sürüyor. Bu sistem insan hayatından çok kârı tercih ediyor" yorumunu yaptı. Diğer yandan Petro, ABD’ye mesaj göndererek, "ABD ile hala konuşmak mümkün, ancak eşitlik çerçevesinde ve boyun eğmeden" dedi.

Kolombiya’nın hiçbir zaman NATO’dan ücretsiz silah almadığını belirten Petro,, "Bize yardım ettiklerini söylemek yalandı. Bu ülkeye tek bir bedava silah gelmedi, biz sadece NATO’nun silahlarını satın aldık" diye konuştu.

"BU SADECE GAZZE İLE SINIRLI KALMAYACAK"

Petro, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

"Bu sadece Gazze ile sınırlı kalmayacak. Gazze’de olanlar, güneyde de olacak; çalışan halkların ve yoksulların yaşadığı kıtalarda, küresel gücün bizde olmadığı yerlerde... Bize vahşetlerini ve gelecekte nasıl davranacaklarını gösteriyorlar."

Kaynak: Dış Haberler

