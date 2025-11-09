Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Okan Buruk, Selçuk İnan'a sürpriz hazırlığında: Hücum tercihi şaşırtacak

Okan Buruk, Selçuk İnan'a sürpriz hazırlığında: Hücum tercihi şaşırtacak

- Güncelleme:
Şampiyonlar Ligi'nden Ajax zaferiyle dönen Galatasaray'da Teknik Direktör Okan Buruk, Süper Lig'deki Kocaelispor deplasmanında sürpriz yapmayı planlıyor. Sarı kırmızılılarda Buruk’un, Kocaeli’ye karşı “hücum” aksiyonu netleşti.

ALİ NACİ KÜÇÜK - Avrupa’dan Ajax zaferi ile dönen ve bugün ligde Kocaelispor ile deplasmanda karşılaşacak olan Galatasaray’da Okan Buruk sürpriz hazırlığında.

Devler Ligi’nde altı golle krallık koltuğunda oturan Osimhen uzun bir aradan sonra İcardi ile birlikte sahada olacak. En son geçen sezon Tottenham mücadelesinde beraber oynayan ikili, önlü arkalı olacak. Yapıcı ve kucaklayıcı tavrından dolayı ödüllendirilecek olan İcardi, Osimhen’in arkasında bağlantı oyuncusu olarak kullanılacak.  

SINIRDA BİR ASLAN

Bu arada Galatasaray, Kocaelispor ile 2018 yılında hizmete açılan yeni stadında ilk kez oynayacak. Ligde 19 maçtır yenilgi yüzü görmeyen sarı kırmızılılar son dokuz  depmasmanından ise galibiyetle döndü. Amaç Kocaeli’de de seriyi devam ettirmek. Ligde aynı zamanda hem en çok gol atan (25) hem de en az gol yiyen (5) takım durumundaki Cimbom’da Lucas Torreira sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı görürse millî aradan sonra oynanacak G.Birliği mücadelesinde cezalı duruma düşecek.

İŞTE MUHTEMEL 11'LER

Kocaelispor:

Jovanovic    
Ahmet Oğuz    
Balogh    
Smolcic    
Dijksteel    
Keita
Show
Agyei
Linetty
Tayfur
Serdar Dursun

Galatasaray:

Uğurcan 
Singo (Sallai) 
Davinson 
Abdülkerim 
Eren  
Lemina 
Torreira 
Barış 
İcardi
Sane
Osimhen 

