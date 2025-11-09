Okan Buruk, Selçuk İnan'a sürpriz hazırlığında: Hücum tercihi şaşırtacak

ALİ NACİ KÜÇÜK - Avrupa’dan Ajax zaferi ile dönen ve bugün ligde Kocaelispor ile deplasmanda karşılaşacak olan Galatasaray’da Okan Buruk sürpriz hazırlığında.

Devler Ligi’nde altı golle krallık koltuğunda oturan Osimhen uzun bir aradan sonra İcardi ile birlikte sahada olacak. En son geçen sezon Tottenham mücadelesinde beraber oynayan ikili, önlü arkalı olacak. Yapıcı ve kucaklayıcı tavrından dolayı ödüllendirilecek olan İcardi, Osimhen’in arkasında bağlantı oyuncusu olarak kullanılacak.

SINIRDA BİR ASLAN

Bu arada Galatasaray, Kocaelispor ile 2018 yılında hizmete açılan yeni stadında ilk kez oynayacak. Ligde 19 maçtır yenilgi yüzü görmeyen sarı kırmızılılar son dokuz depmasmanından ise galibiyetle döndü. Amaç Kocaeli’de de seriyi devam ettirmek. Ligde aynı zamanda hem en çok gol atan (25) hem de en az gol yiyen (5) takım durumundaki Cimbom’da Lucas Torreira sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı görürse millî aradan sonra oynanacak G.Birliği mücadelesinde cezalı duruma düşecek.

İŞTE MUHTEMEL 11'LER

Kocaelispor:

Jovanovic

Ahmet Oğuz

Balogh

Smolcic

Dijksteel

Keita

Show

Agyei

Linetty

Tayfur

Serdar Dursun

Galatasaray:

Uğurcan

Singo (Sallai)

Davinson

Abdülkerim

Eren

Lemina

Torreira

Barış

İcardi

Sane

Osimhen