Dalış yapmak isterken canından oldu! Bursa'da 25 yaşındaki genç hayatını kaybetti
Bursa'nın Gemlik ilçesinde 25 yaşındaki Emirhan Aydın, dalış yapmak isterken canından oldu. Aydın, boğularak hayatını kaybetti.
Bursa'nın Gemlik ilçesinde dalış yapan genç, boğularak hayatını kaybetti.
Emirhan Aydın (25), Marmara Denizi Kumla Mahallesi mevkiinde dalış yaptıktan sonra yüzeye çıkmadı.
BURSA'DA FECİ OLAY
İhbar üzerine olay yerine dalgıç polisleri ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce bulunduğu yerden çıkarılan Aydın, 112 Acil Sağlık ekiplerince Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Aydın, buradaki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
