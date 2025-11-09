Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Trump'ın gizli nükleer füzesi testte görüntülendi! Hiroşima'nın 10 katı yıkım gücüne sahip

Trump’ın gizli nükleer füzesi testte görüntülendi! Hiroşima’nın 10 katı yıkım gücüne sahip

ABD'nin uzun menzilli yeni nesil füzesi ilk kez görüntülendi. Kaliforniya semalarında uçan bir B-52 Stratofortress uçağının kanadında fark edilen mühimmatın, ABD Hava Kuvvetleri’ne ait AGM-181 Uzun Menzilli Stand-Off (LRSO) nükleer füzesi olduğu tahmin ediliyor.

ABD Başkanı Donald Trump’ın "gizli nükleer projesi" olarak bilinen yeni nesil uzun menzilli nükleer füze ilk kez görüntülendi. 

Havacılık fotoğrafçısı Ian Recchio, Kaliforniya’daki Owen Vadisi üzerinde uçan bir B-52 Stratofortress uçağının kanadında tanımlanamayan bir silah taşıdığını fark etti.

29 Ekim’de çekilen görüntülerdeki mühimmatın, ABD Hava Kuvvetleri’ne ait AGM-181 Uzun Menzilli Stand-Off (LRSO) nükleer füzesi olduğu tahmin ediliyor.

HİROŞİMA'NIN 10 KATI YIKIM GÜCÜ

Uzmanlara göre test aşamasındaki AGM-181, 5 ila 150 kiloton arasında değişen W80-4 savaş başlığı taşıyacak.

Yaklaşık 1945’te Hiroşima’ya atılan atom bombasının on katı gücünde. 

Füzenin 2030 yılına kadar hizmete girmesi planlanıyor.

ABD NÜKLEER CEPHANELİĞİNİ YENİLİYOR

The Aviationist dergisi, görüntülerdeki mühimmatın daha önce yayınlanan resmi çizimlerle neredeyse birebir örtüştüğünü yazdı.

B-52’lerin ve yeni geliştirilen B-21 gizli bombardıman uçaklarının bu sistemle donatılacağı, ABD’nin nükleer caydırıcılığını yeniden tanımlayacağı ifade edildi.

TRUMP TALİMAT VERMİŞTİ

Geçtiğimiz hafta Donald Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda "rakip güçlerle eşit şartlarda nükleer testlerin başlatılması" talimatı verdiğini yazdı.

Ancak Enerji Bakanı Chris Wright, testlerin "kritik olmayan" denemelerle sınırlı kalacağını belirtti.

KÜRESEL SİLAHLANMA YARIŞI HIZLANIYOR

Rusya geçtiğimiz ay, nükleer enerjiyle çalışan “Burevestnik” seyir füzesini test ettiğini açıklamıştı.

