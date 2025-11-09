'Mekandaki ısıtıcıyı açmak için 2000 TL talep ettiler' iddiası! Ticaret Bakanlığı'ndan açıklama

Ticaret Bakanlığı, Iğdır'da bir mekandaki ısıtma sisteminin açılması için 2 bin TL istendiği iddiasıyla ilgili açıklama yaptı.

2 BİN TL YERİNE...

Bakanlığın açıklamasında, "Söz konusu sistemin ısıtıcı olmadığı, doğum günü ve özel kutlama gibi etkinliklerde kiralanabilen özel bir dekoratif düzenek olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca, işletmenin fiyat çizelgesinde bu alanların kullanım bedelinin 799 TL olarak açıkça yer aldığı belirlenmiştir" denildi.

"SÖZLÜ BEYANLAR YETERLİ DEĞİL"

Bakanlığın açıklamasında ayrıca, ticari işlemlere ilişkin her türlü iddiada; fiş, fatura veya ödeme belgesi ibrazının esas olduğu hatırlatılarak, şu ifadeler kullanıldı: