Haberler > Ekonomi > 'Mekandaki ısıtıcıyı açmak için 2000 TL talep ettiler' iddiası! Ticaret Bakanlığı'ndan açıklama

'Mekandaki ısıtıcıyı açmak için 2000 TL talep ettiler' iddiası! Ticaret Bakanlığı'ndan açıklama

- Güncelleme:
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Ticaret Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından Iğdır'da bir mekandaki masalarda ısıtma sisteminin bulunduğu ve bunun açılması için 2 bin TL talep edildiği iddialarına açıklama paylaşıldı.

Ticaret Bakanlığı, Iğdır'da bir mekandaki ısıtma sisteminin açılması için 2 bin TL istendiği iddiasıyla ilgili açıklama yaptı.

2 BİN TL YERİNE...

Bakanlığın açıklamasında, "Söz konusu sistemin ısıtıcı olmadığı, doğum günü ve özel kutlama gibi etkinliklerde kiralanabilen özel bir dekoratif düzenek olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca, işletmenin fiyat çizelgesinde bu alanların kullanım bedelinin 799 TL olarak açıkça yer aldığı belirlenmiştir" denildi.

"SÖZLÜ BEYANLAR YETERLİ DEĞİL"

Bakanlığın açıklamasında ayrıca, ticari işlemlere ilişkin her türlü iddiada; fiş, fatura veya ödeme belgesi ibrazının esas olduğu hatırlatılarak, şu ifadeler kullanıldı:

Sözlü beyanlar veya belgesiz paylaşımlar tek başına yeterli değildir.

Bir iddianın doğru ya da yanlış olduğunun tespiti ancak kayıtlı, belgeye dayalı bilgilerle mümkündür. Sosyal medya kullanan vatandaşlarımızdan önemli istirhamımız; paylaşımlarını mutlaka yazılı yahut kayıtlı bir içeriğe dayandırmalarıdır. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi büyük önem taşımaktadır. Ağızdan yahut klavyemizden çıkan bir tek yanlış kelime, kişileri ve kurumları haksız yere zan altında bırakabilir.

Ticaret Bakanlığı olarak, hem tüketicinin korunmasını hem de adil ve dürüst biçimde hizmet veren işletmelerin haklarının gözetilmesini esas alıyor; vatandaşlarımızın doğru bilgiye ulaşması ve güvenli ticaret ortamının tesis edilmesi için çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz.

