Beşiktaş'ta hoca tartışmalarına 1 numaralı isim nokta koydu! Kredisi var

MURAD TAMER - Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, gündemdeki konular hakkında açıklamalarda bulundu. Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer’in gönderileceği iddialarını yalanlayan Adalı, “Lig başlamadan hoca göndererek tarihe geçmemiz mi isteniyor? Solskjaer’in bizde kredisi var. Geçen sezon en zor dönemde geldi. Transferleri tamamlayınca artık top hocada olacak. Büyük takım oyununu kendisinden bekliyoruz” dedi. Siyah beyazlıların patronu, transfer gündemiyle ilgili de bilgiler verdi.

KEREM BİZE GELİR

Öncelikle takımın iskeletini tamamlamak için çalıştıklarını ve şu ana kadar bu doğrultuda transferler yaptıklarını belirten Adalı, “Sol açık ve sağ bek transferlerinin ardından alternatiflere yöneleceğiz. Transferler için acele etmiyoruz. Planlarımız hazır” ifadelerini kullandı. Orkun Kökçü transferinin yapıldığı dönemde Kerem Aktürkoğlu’nun durumunu sorduklarını açıklayan Adalı, “Benim izlenimim, Benfica’nın bu sezon Kerem’i bırakmayacağı yönünde. Ama Benfica, Kerem’in Türkiye’ye gelecekse Beşiktaş’ta oynamak istediğini biliyor” sözlerini kullandı.

SANCHO'NUN DA İSTEMESİ LAZIM

Başkan Serdal Adalı, siyah beyazlı taraftarların çok istediği Jadon Sancho transferi hakkında, “Sancho’yu biz de çok istiyoruz ama önemli olan oyuncunun da Beşiktaş’ı istemesi. Sancho’nun Şampiyonlar Ligi’nde oynama isteği var. Bugünden olur veya olmaz diye bir şey söylemek çok doğru olmaz. Olabilecekse, biz alır geliriz. Beşiktaş camiası içini rahat tutsun” dedi.

GEÇMİŞİN BORÇLARI…

Geçmiş dönemdeki oyuncular için 16-17 milyon avro ödeme yaptıklarını belirten başkan Serdal Adalı, “Boyko, Utku Yuvakuran, Caner Erkin, Atınç Nukan, Pepe gibi birçok ismin menajerlik ücreti olarak 80 milyon TL üzerinde bir tutarı da önümüzdeki günlerde ödeyeceğiz. O yüzden sadece bugünleri planlayarak değil, geçmiş yılları da temizleyerek ilerliyoruz” dedi.

KILIÇSOY’UN AYRILIĞI

“Beşiktaş Kulübü, meydanı bu sosyal medya eşkıyalarına bırakmaz” ifadesini kullanıp teknik ekibe ve oyunculara da sahip çıkan başkan Serdal Adalı, Cagliari’ye kiralık giden Semih Kılıçsoy konusunda da “Semih gitmek için çok istekliydi. İnşallah başarılı olur. Olmazsa bizim evladımız yine gelecek, burası onun yuvası. Onun için de iyi olacak” şeklinde konuştu.