Bugünkü maçlar 19 Ağustos 2025! Hangi maçlar var, saat kaçta?

Futbol heyecanı, 19 Ağustos Salı günü Süper Lig, TFF 1. Lig’de ve Avrupa'da oynanacak İngiltere Premier Lig, Şampiyonlar Ligi Play-Off ve LaLiga karşılaşmalarıyla devam ediyor.

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

LaLiga

Real Madrid-Osasuna | 22.00 | S Sport

Şampiyonlar Ligi - Play-off

22:00 Ferencvaros- Karabağ

22:00 Kızılyıldız- Pafos

22:00 Rangers- Club Brugge

Suudi Arabistan Süper Kupası

15:00 Al Nassr- Al Ittihad

Avustralya Kupası(FFA Kupası) Çeyrek Final:

12:30 Heidelberg- Wellington P.