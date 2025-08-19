Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bugünkü maçlar 19 Ağustos 2025! Hangi maçlar var, saat kaçta?

Bugünkü maçlar 19 Ağustos 2025! Hangi maçlar var, saat kaçta?

Futbolseverler Süper Lig ve TFF 1. Lig başta olmak üzere Avrupa'daki karşılaşmaları kaçırmamak için “Bugün hangi maçlar var, saat kaçta?” sorusunun cevabını araştırıyor. Bugünkü maçlar 19 Ağustos 2025 Salı günü oynanacak maçların listesini merak ediyor. İşte, bugünkü maç programı!

Futbol heyecanı, 19 Ağustos Salı günü Süper Lig, TFF 1. Lig’de ve Avrupa'da oynanacak İngiltere Premier Lig, Şampiyonlar Ligi Play-Off ve LaLiga karşılaşmalarıyla devam ediyor.

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

LaLiga

Real Madrid-Osasuna | 22.00 | S Sport 

Şampiyonlar Ligi - Play-off

22:00 Ferencvaros- Karabağ 

22:00 Kızılyıldız- Pafos

22:00 Rangers- Club Brugge

Suudi Arabistan Süper Kupası

15:00 Al Nassr- Al Ittihad

Avustralya Kupası(FFA Kupası) Çeyrek Final:

12:30 Heidelberg- Wellington P.

