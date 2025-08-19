Bugünkü maçlar 19 Ağustos 2025! Hangi maçlar var, saat kaçta?
Futbolseverler Süper Lig ve TFF 1. Lig başta olmak üzere Avrupa'daki karşılaşmaları kaçırmamak için “Bugün hangi maçlar var, saat kaçta?” sorusunun cevabını araştırıyor. Bugünkü maçlar 19 Ağustos 2025 Salı günü oynanacak maçların listesini merak ediyor. İşte, bugünkü maç programı!
Futbol heyecanı, 19 Ağustos Salı günü Süper Lig, TFF 1. Lig’de ve Avrupa'da oynanacak İngiltere Premier Lig, Şampiyonlar Ligi Play-Off ve LaLiga karşılaşmalarıyla devam ediyor.
BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?
LaLiga
Real Madrid-Osasuna | 22.00 | S Sport
Şampiyonlar Ligi - Play-off
22:00 Ferencvaros- Karabağ
22:00 Kızılyıldız- Pafos
22:00 Rangers- Club Brugge
Suudi Arabistan Süper Kupası
15:00 Al Nassr- Al Ittihad
Avustralya Kupası(FFA Kupası) Çeyrek Final:
12:30 Heidelberg- Wellington P.
