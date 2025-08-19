Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Acun Ilıcalı'nın kulübünde ayrılık! Yeni teknik direktörü 7 maçta gönderdi

Championship ekiplerinden Hull City'nin yanı sıra Slovenya ekibi Maribor'un da sahibi olan Acun Ilıcalı, teknik direktör değişikliğine gitti. Maribor Kulübü, 1,5 ay önce göreve gelen Tuğberk Tanrıvermiş ile 7 maç sonunda yolların ayrıldığını resmi olarak açıkladı.

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Maribor'da sürpriz bir ayrılık gerçekleşti. Slovenya temsilcisi, teknik direktör Tuğberk Tanrıvermiş ile yolların ayrıldığını duyurdu.

"ORTAK PROJELERİMİZE ENERJİ KATTI"

Kulüpten yapılan açıklamada, "Ortak projemize büyük enerji katan Tuğberk Tanrıvermiş'e çabaları ve gayretleri için teşekkür eder, gelecekteki antrenörlük kariyerinde başarılar dileriz" denildi.

Radomlje ile oynanacak maça takımı altyapı teknik direktörü Radovan Karanovic'in hazırlayacağı belirtildi.

35 yaşındaki çalıştırıcı, geçtiğimiz temmuz ayında Maribor'un başına geçmişti. Maribor, Tuğberk Tanrıvermiş yönetiminde 7 maçta 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi aldı.

