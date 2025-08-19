Real Madrid Osasuna maç kadrosu: Arda Güler ilk 11’de mi, canlı yayın nereden izlenir?

Mbappe, Vinicius Jr. ve Arda Güler gibi yıldız isimleriyle güçlü bir kadroya sahip olan Real Madrid, bu sezon şampiyonluk için yeniden sahada. Real Madrid Osasuna maç kadrosu şekillenirken Arda Güler ilk 11’de mi, canlı yayın nereden izlenir merakla araştırılıyor.

REAL MADRID-OSASUNA MAÇ KADROSU İLK 11 BELLİ OLDU MU?

Real Madrid muhtemel 11: Courtois, Trent, Millitao, Huijsen, Carreras, Valverde, Tchouameni, Arda Güler, Diaz, Vinicius, Mbappe

Osasuna muhtemel 11: Herrera, Rosier, Catena, Boyomo, Cruz, Bretones, Garcia, Moncayola, Torro, Oroz, Budimir

REAL MADRID-OSASUNA MAÇINDA ARDA GÜLER İLK 11'DE Mİ, OYNAYACAK MI?

FIFA Kulüpler Dünya Kupası’nda sergilediği performansla parlayan Arda Güler’in, Osasuna karşılaşmasında teknik direktör Xabi Alonso tarafından ilk 11’de başlatılması bekleniyor.

Genç futbolcunun forma giymesi halinde La Liga sezonunun açılış haftasında sahaya ilk kez 11’de çıkmış olacak.

REAL MADRID-OSASUNA MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDE İZLENİR?

19 Ağustos Salı günü saat 22.00’de başlayacak olan Real Madrid-Osasuna karşılaşması Santiago Bernabéu Stadyumu’nda oynanacak. Mücadele Türkiye’de S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

REAL MADRID-OSASUNA MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Real Madrid-Osasuna mücadelesi şifreli yayınlanacak. Futbolseverler karşılaşmayı yalnızca S Sport ve S Sport Plus platformları üzerinden canlı olarak takip edebilecek.