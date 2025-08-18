Real Madrid Osasuna maçı hangi kanalda, ilk 11 belli oldu mu? La Liga canlı yayın bilgileri netleşti!
La Liga 2025-2026 sezonunun açılış haftasında, İspanya futbolunun dev kulübü Real Madrid, Santiago Bernabeu Stadyumu’nda Osasuna’yı ağırlayacak. Geçen sezon ligi Barcelona’nın ardından ikinci sırada tamamlayan eflatun-beyazlılar, bu sezon şampiyonluk hedefiyle sahaya çıkıyor. Real Madrid Osasuna maçı hangi kanalda, ilk 11 belli oldu mu merakla takip edilirken Arda Güler kadroda yer alacak mı heyecanla bekleniyor.
REAL MADRİD - OSASUNA MAÇI HANGİ KANALDA?
La Liga 2025-2026 sezonunun açılış haftasında Real Madrid evinde Osasuna ile karşılaşacak. Real Madrid Osasuna maçı S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.
REAL MADRİD - OSASUNA CANLI YAYIN NEREDE?
Real Madrid Osasuna maçını canlı olarak takip etmek isteyen futbolseverler, S Sport ve S Sport Plus kanallarını şifreli şekilde takip edebilecek.
REAL MADRİD - OSASUNA MAÇ KADROSU İLK 11 BELLİ OLDU MU?
Real Madrid muhtemel 11: Courtois, Alexander-Arnold, Militão, Huijsen, Carreras, Valverde, Tchouaméni, Güler, Díaz, Mbappé, Vinícius Jr.
Osasuna muhtemel 11: Herrera, Catena, Boyomo, Cruz, Rosier, Torró, Moncayola, Bretones, García, Oroz, Budimir
REAL MADRİD - OSASUNA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Sezonun ilk haftasında oynanacak olan Real Madrid Osasuna maçı 19 Ağustos Salı günü saat 22.00’de başlayacak. Santiago Bernabeu Stadyumu’nda gerçekleşecek mücadele heyecanla bekleniyor.
REAL MADRİD - OSASUNA MAÇINDA ARDA GÜLER KADRODA MI?
Xabi Alonso’nun kadro planlamasında Arda Güler’in kadroda yer alması bekleniyor. Geçtiğimiz sezonun aksine genç futbolcu, bu sezon daha fazla süre alarak Osasuna karşısında muhtemelen ilk 11’de sahaya çıkacak.