Arda Güler için planı ortaya çıktı! Başrol oynayacak... Xabi Alonso'dan Osasuna maçı öncesi kritik karar

Ancelotti yönetimindeki Real Madrid'de geçtiğimiz sezon yedek kulübesinden çıkmakta zorlanan Arda Güler, Xabi Alonso'nun gelişiyle yıldızını yeniden parlattı.

Yeni sezonun başladığı La Liga'da Real Madrid ilk maçında Osasuna ile karşı karşıya gelecek. Kritik karşılaşma öncesi Xabi Alonso'dan çarpıcı bir karar geldi.

RAKİP DEĞİL MÜTTEFİK OLACAKLAR

İspanya basınında yer alan haberlere göre Bellingham’ın yokluğunu avantaja çevirmek isteyen Xabi Alonso, Arda Güler’le birlikte Mastantuono’yu da kapsayan kritik kararı aldı.

İspanyol teknik adam Arjantinli ve Türk oyuncuyu daha önce hiç olmadığı gibi bir araya getirecek. Xabi Alonso'nun kararıyla Franco Mastantuono ve Arda Güler rakip değil, müttefik olacak.

İLK TAŞ BERNABEU'DA

Bu taktik hamle ile ikisi de en iyi performanslarını sahaya yansıtacak. Xabi Alonso ilk taşı salı günü Bernabéu’da oynanacak Osasuna karşılaşmasında koyacak.

"ARDA'YI ANAHTAR OYUNCU OLARAK GÖRÜYOR'

Planeta Madrid kaynaklı başka bir habere göre ise Xabi Alonso, Arda Güler'i oyun stilinin gelişiminde anahtar bir oyuncu olarak görüyor.

XABİ ARDA'YA HAYRAN

Alonso, Arda'nın oyun stiline tamamen hayran. Güler ise bu durumdan çok memnun. Arda Güler'in öne çıkacağı alan ise duran toplar olacak. Xabi Arda Güler'e köşe vuruşlarını ve serbest vuruşları kullandıracak. Teknik heyet bu kararı destekliyor ve belirli maçlarda çok yararlı olabileceğini düşünüyor.

ARTIK BAŞROL OYNAYACAK

Marca Gazetesi Xabi Alonso yönetiminde başrolü üstlenecek oyunculardan biri olduğu da belirtilen Arda Güler için "Artık kısa süre forma giymek yerine başrol oynayacak. Duran toplarda sorumluluk alıyor, bu da kilit bir oyuncu olmaya aday olduğu bir diğer rol." yorumu yapıldı.