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Real Madrid'de Arda Güler kararı! Xabi Alonso böyle duyurdu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

La Liga devi Real Madrid'in teknik patronu Xabi Alonso, milli futbolcumuz Arda Güler'in takımdaki geleceği hakkında kararını verdi. Carlo Ancelotti ile yolların ayrılması sonrası göreve getirilen İspanyol antrenör, kararını basın toplantısında açıkladı.

Real Madrid, FIFA Kulüpler Dünya Kupası'ndaki ilk maçına bugün saat 22.00'de Al Hilal karşısında çıkacak. Eflatun-beyazlı ekibin başında ilk sınavını verecek olan teknik direktör Xabi Alonso, karşılaşma öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Real Madrid'de Arda Güler kararı! Xabi Alonso böyle duyurdu - 1. Resim

"ARDA GÜLER BU SEZON DAHA FAZLA SÜRE ALACAK"

Kulüp efsanesi Alonso, takımda geleceği merak konusu olan Arda Güler hakkında konuştu. Milli futbolcuya güvendiğini belirten 43 yaşındaki çalıştırıcı, "Arda Güler ve Endrick bu sezon daha fazla süre alacak" dedi.

"SÜRECİN BİR PARÇASI"

Real Madrid'de herkesin birbirine yardım ettiğini belirten Xabi Alonso, "Kulübe adapte olmak sürecin bir parçası. Bu sezon daha fazla süre almaya başlayacaklar. Diğer oyuncular da bu süreçte onlara yardımcı olacak. Castilla'lı (Real Madrid'in rezerv takımı) çocuklar da katkıda bulunuyor" ifadelerini kullandı.

43 MAÇTA 5 GOL, 9 ASİST

Piyasa değeri 45 milyon euro olarak gösterilen Arda Güler, geçtiğimiz sezon tüm kulvarlarda 43 karşılaşmada forma giydi. Genç oyuncu, bin 775 dakika süre aldığı bu maçlarda 5 kez fileleri havalandırdı ve takım arkadaşlarına 9 asist yaptı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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