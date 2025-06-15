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LGS'de Arda Güler sürprizi! Sorulan o soru gündem oldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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LGS&#039;de Arda Güler sürprizi! Sorulan o soru gündem oldu
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavında öğrencilere yöneltilen Arda Güler sorusu, sosyal medyada gündem oldu. İşte çok konuşulan o soru ve cevabı...

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı, bugün 1 milyon 10 bini aşkın öğrencinin katılımıyla gerçekleştirildi. İki oturumda yapılan sınavda öğrenciler ter dökerken, veliler ise okul kapılarında heyecanla bekledi.

LGS çerçevesinde merkezi sınav, 973 yurt içi sınav merkezinde 3.938 okulda, 62.693 salonda, yurt dışında ise 13 sınav merkezinde, 13 okulda ve 37 salonda gerçekleşti.

LGS'de Arda Güler sürprizi! Sorulan o soru gündem oldu - 1. Resim

DİKKAT ÇEKEN ARDA GÜLER SORUSU

Sınavda, kariyerini İspanyol devi Real Madrid'de sürdüren milli futbolcu Arda Güler ile ilgili çıkan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi sorusu, sosyal medyanın gündemine oturdu.

GOL SEVİNCİ SORULDU

Söz konusu soruda Arda Güler'in meşhur gol sevincine atıfta bulunarak 'tevekkül inancı ile anlatılmak istenen' durum soruldu.

İşte o soru:

Millî futbolcu Arda Güler, attığı gollerden sonra bir elini kalbinin üzerine koyup diğer elinin işaret parmağını göğe doğru kaldırarak sevincini kutluyor. Bunun ne anlama geldiği kendisine sorulduğunda "Bu tevekkül inancımın göstergesidir. Çünkü hayatta insanın başına iyi şeyler gibi kötü şeyler de gelebiliyor: başarıların yanında başarısızlıklar, sağlıklı olmanın yanında hastalıklar... Ben elimden geleni yapıyorum, çalışıp çabalıyorum; sonucunu Allah'a bırakıyorum" dedi.

Bu metinde "tevekkül inancı" ile ilgili asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

A) Zorlukların aşılmasında etkilidir.
B) Gayret göstermekle birlikte Allah'a güvenmektir.
C) Kişinin huzurlu olmasına katkı sağlar.
D) Tercihlerinin sorumluluğunu üstlenmektir.

Doğru cevap ise, "Gayret göstermekle birlikte Allah'a güvenmektir' yazılı olan B şıkkıydı.

LGS'de Arda Güler sürprizi! Sorulan o soru gündem oldu - 2. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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