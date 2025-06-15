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LGS maratonu sona erdi! Soru ve cevap anahtarları yayımlandı

Kaynak: Anadolu Ajansı
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LGS maratonu sona erdi! Soru ve cevap anahtarları yayımlandı
Eğitim Haberleri  / Anadolu Ajansı

Bu yıl 8'inci sınıftaki 1 milyon 10 bin 916 öğrencinin başvurduğu Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav sona erdi. Sınavın soru ve cevap anahtarları "www.meb.gov.tr" adresinden yayımlandı.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), bugün yapılan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın soruları ile cevap anahtarlarını internet adresinden yayımladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, sorunsuz bir şekilde tamamlanan sınava bu yıl 8'inci sınıftaki 1 milyon 10 bin 916 öğrenci başvurdu. İki oturum halinde yapılan sınav, 973 yurt içi sınav merkezinde, 3 bin 938 okuldaki 62 bin 693 salonda, yurt dışında ise 13 sınav merkezinde, 13 okuldaki 37 salonda gerçekleştirildi.

LGS maratonu sona erdi! Soru ve cevap anahtarları yayımlandı - 1. Resim

Sınavın birinci oturumunda öğrencilere sözel alanda Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisiyle yabancı dil derslerinden toplam 50 soru soruldu. Sınavın ikinci oturumunda ise öğrencilere matematik ve fen bilimlerinden toplam 40 soru yöneltildi.

SORULAR VE CEVAP ANAHTARLARI ERİŞİME AÇILDI

Sınavın sona ermesinin ardından sorular ile cevap anahtarları "www.meb.gov.tr" adresinden erişime açıldı. Öğrenciler sınav kitapçıklarını sınavdan bir gün sonra sınava girdikleri okullardan alabilecek.

LGS kapsamındaki merkezi sınav sonuçları 11 Temmuz'da açıklanacak. Aynı gün yerleştirme sürecine ilişkin Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu yayımlanacak.​​​​​​​

 

Kaynak: Anadolu Ajansı

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