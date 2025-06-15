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LGS sınav molasında ilginç anlar! 200 metre kuyruk oluştu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde LGS sınavının birinci oturumunun tamamlanmasının ardından ilginç görüntüler ortaya çıktı. Molaya çıkan öğrenciler, veliler tarafından okulun duvarındaki korkulukların ardından uzatılan yiyeceklerle karşılandı. Velilerin 200 metrelik kuyruk oluşturması ilginç anlara sahne oldu.

Yüksekova'da 7 okulda gerçekleştirilen LGS sınavına yaklaşık 2 bin öğrenci giriş yaptı. İlçede bulunan Cumhuriyet İlkokulu ve Ortaokulu'nda sınavlarına giren öğrencilerin aileleri, heyecanlarını paylaşmak amacıyla okul bahçesinde 200 metrelik kuyruklar oluşturarak öğrencilere destek oldu.

LGS sınav molasında ilginç anlar! 200 metre kuyruk oluştu - 1. Resim

"ÖĞRENCİLERİMİZ İÇİN SABIRSIZLANIYORUZ"

Velilerden Seracettin Fırat, öğrencilerin heyecanına ortak olduklarını belirterek, "Öğrencilerimiz için sabırsızlanıyoruz. İnşallah hepsi hedefledikleri yere ulaşırlar" ifadelerini kullandı.

LGS sınav molasında ilginç anlar! 200 metre kuyruk oluştu - 2. Resim

Sınavın birinci oturumu sabah saat 09.30'da başlayıp 10.45'te sona ererken, ikinci oturum 11.30'da başlayıp 12.50'de sona erdi.

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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