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LGS öncesi yaptığı hareket bir gencin hayatını değiştirebilir! "İnşallah teslim almışlardır"

Kaynak: Anadolu Ajansı
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LGS öncesi yaptığı hareket bir gencin hayatını değiştirebilir! &quot;İnşallah teslim almışlardır&quot;
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Şanlıurfa'da Latif Verimli, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılan sınav öncesinde 8. sınıf öğrencisi Fatih Seval'e ait kimlik ve sınav giriş belgesini bularak okula getirdi. Verimli "Belgeyi aracın sileceğinin üzerine koymuşlar. Ben de bulup okula getirdim. İnşallah teslim almışlardır." ifadelerini kullandı.

Milli Eğitim Bakanlığı'nca (MEB) 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın birinci oturumu başladı. 

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesindeki Şerif Özden Başarı Ortaokulu'nda sınava girecek olan Fatih Seval, okula geldiği sırada kimliğini ve sınav giriş belgesini kaybettiğini fark etti.

LGS öncesi yaptığı hareket bir gencin hayatını değiştirebilir! "İnşallah teslim almışlardır" - 1. Resim

GENCİN SINAVA GİRMESİNİ SAĞLADI

Okul girişinde ailesinin belgeleri bulmasını bekleyen Seval'in imdadına Latif Verimli yetişti. Verimli, aracının sileceğinde bulduğu kimlik ve sınav giriş belgesini okula getirerek Seval'in sınava girmesini sağladı.

Latif Verimli konuyla ilgili "Belgeyi aracın sileceğinin üzerine koymuşlar. Ben de bulup okula getirdim. İnşallah teslim almışlardır." dedi.

Fatih Seval'in ailesi ise duyarlı davranışından dolayı Latif Verimli'ye teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı
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