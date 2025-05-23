Arda Güler'den Carlo Ancelotti'ye veda: "Sizi asla unutmayacağım"

Real Madrid'de teknik direktörlük görevinden ayrılan Carlo Ancelotti'ye, genç yıldız Arda Güler'den içten bir veda mesajı geldi. Arda, kendisini Real Madrid’e ikna eden isme "Sonsuza dek minnettarım" dedi.

Real Madrid'in teknik direktörü Carlo Ancelotti ile yolların resmen ayrılmasının ardından, takımın genç yıldızı Arda Güler, İtalyan çalıştırıcı için veda mesajı paylaştı.

Arda Güler mesajında, "Bu kulübe adım attığım ilk andan itibaren sizinle çalışmaktan gurur duydum.

Beni aradığınız ve buraya gelmemi sağladığınız günü hâlâ hatırlıyorum, dün gibi aklımda. Bunun için sonsuza dek minnettar olacağım.

Sadece siz değil, tüm ekibiniz bana aileden biri gibi davrandı. Sizden bir şeyler öğrenmek ve bu yolculukta sizinle birlikte olmak benim için bir onurdu.

Bundan sonraki hayatınızda her şeyin en iyisini diliyorum bayım. Her şey umduğunuz gibi olsun." yazdı.