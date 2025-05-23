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Beşiktaş'tan orta sahaya Mario Pasalic katkısı!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Beşiktaş&#039;tan orta sahaya Mario Pasalic katkısı!
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Yeni sezona güçlü bir kadroyla başlamak isteyen Beşiktaş, Atalanta ile sözleşmesi sona erecek Hırvat yıldız Mario Pasalic için harekete geçti. Serdal Adalı yönetimi, imza parası dahil tüm şartları zorlamaya hazır…

Son yıllarda Süper Lig'de sezonun ilk yarısında zirve yarışından erken koparak taraftarını hayal kırıklığına uğratan Beşiktaş, 2024/25 sezonuna güçlü bir başlangıç yapmayı hedefliyor.

Beşiktaş'tan orta sahaya Mario Pasalic katkısı! - 1. Resim

Bu doğrultuda transfer çalışmalarına hız veren Başkan Serdal Adalı ve yönetimi, orta sahada Gedson Fernandes'in yanına tecrübeli bir oyuncu arıyor.

Beşiktaş'tan orta sahaya Mario Pasalic katkısı! - 2. Resim

Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in de çok beğendiği Hırvat yıldız Mario Pasalic, siyah-beyazlıların orta saha planlamasında ilk sırada yer alıyor. Atalanta ile sözleşmesi sona erecek olan 30 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş'ın radarına girmiş durumda.

Beşiktaş'tan orta sahaya Mario Pasalic katkısı! - 3. Resim

Yıllık 1.8 milyon Euro kazanan Pasalic'e, 2.5 milyon euroluk bir maaş ve taksitli imza parası önerisi sunulacak. 

Beşiktaş'tan orta sahaya Mario Pasalic katkısı! - 4. Resim

Kariyerinde Chelsea, Milan, Monaco ve Atalanta gibi önemli kulüplerin formasını giyen Mario Pasalic, Hırvatistan Milli Takımı ile de birçok turnuvada boy gösterdi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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