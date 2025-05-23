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Kartal'ın Viking aşkı! Beşiktaş transferde İskandinav ülkelerine yöneldi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Kartal&#039;ın Viking aşkı! Beşiktaş transferde İskandinav ülkelerine yöneldi
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Siyah beyazlılar United’lı Lindelöf için bastırırken Bodo/Glimt’ten Patrick Berg ile birlikte Midtjylland’ın orta sahası Sörensen’i de gündemine aldı.

MURAD TAMER'İN HABERİ - Önümüzdeki sezon güçlü bir kadro kurmak isteyen Beşiktaş, Norveçli hocası Ole Gunnar Solskjaer’in etkisiyle Viking avına çıktı.

Solksjaer’in siyah beyazlı yönetime verdiği ilk isimlerden birisi Manchester United forması giyen Victor Lindelöf. İngiliz ekibiyle sözleşmesi sona eren 30 yaşındaki İsveçli savunmacının menajeriyle temasa geçen Beşiktaş yönetimi, İskandinav ülkelerini taramaya başladı. Bu hamlede ise iki oyuncu daha göze çarpıyor; birisi Patrick Berg, diğeri de Oliver Sörensen…

Kartal'ın Viking aşkı! Beşiktaş transferde İskandinav ülkelerine yöneldi - 1. Resim

SÖRENSEN'İ İSTEYEN ÇOK

Siyah beyazlılar Bodo/Glimt’ten Norveçli ön libero Patrick Berg’in yanı sıra FC Midtjylland’ın Danimarkalı orta saha oyuncusu Oliver Sörensen’i de listeye aldı. Sörensen’i Werder Bremen ve M’Gladbach gibi Alman kulüplerinin yanı sıra İtalyan ekibi Fiorentina da istiyor. 23 yaşındaki oyuncuya yönelik transfer satrancını kimin kazanacağı meçhul. Sörensen için 7-8 milyon avroluk bir bonservis bedelinin gündemde olduğu öğrenildi. Danimarkalı oyuncunun Midtjylland ile 2027 yılı sonuna kadar sözleşmesi bulunuyor.

Kartal'ın Viking aşkı! Beşiktaş transferde İskandinav ülkelerine yöneldi - 2. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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