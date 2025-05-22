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Beşiktaş'a İngiltere'den rakip! Jose Mourinho'nun eski öğrencisini istiyorlar

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Beşiktaş&#039;a İngiltere&#039;den rakip! Jose Mourinho&#039;nun eski öğrencisini istiyorlar
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Yeni sezon öncesi kadroda büyük değişikliklere hazırlanan Beşiktaş, AS Roma’nın milli sağ beki Zeki Çelik’i transfer listesine aldı. Ancak Kara Kartal, bu transferde Premier Lig ekibi Fulham ile yarışmak zorunda kalacak.

Süper Lig'de iki sezondur şampiyonluk yarışından erken kopan Beşiktaş, yeni sezon için kadro yapılanmasına hız verdi. Başkan Serdal Adalı liderliğinde transfer çalışmalarını sürdüren siyah-beyazlılarda, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in raporu doğrultusunda savunma hattına takviye gündemde.

Beşiktaş'a İngiltere'den rakip! Jose Mourinho'nun eski öğrencisini istiyorlar - 1. Resim

Bu doğrultuda harekete geçen Beşiktaş yönetimi, AS Roma'da forma giyen milli futbolcu Zeki Çelik için transfer girişiminde bulundu.

Beşiktaş'a İngiltere'den rakip! Jose Mourinho'nun eski öğrencisini istiyorlar - 2. Resim

FULHAM DA DEVREDE

Messaggero'nun habere göre, Zeki Çelik için Beşiktaş dışında Premier Lig ekibi Fulham da devreye girdi. Fulham'ın kısa süre içerisinde Roma'ya resmi teklif sunması bekleniyor.

Beşiktaş'a İngiltere'den rakip! Jose Mourinho'nun eski öğrencisini istiyorlar - 3. Resim

AS Roma'nın, milli futbolcu için gelen teklifleri değerlendirmeye alacağı öğrenildi. İtalyan kulübünün, sezon sonunda Zeki'yi göndermeye sıcak baktığı iddia ediliyor.

Beşiktaş'a İngiltere'den rakip! Jose Mourinho'nun eski öğrencisini istiyorlar - 4. Resim

Tecrübeli oyuncu bu sezon 42 maçta görev aldı. İstikrarlı performansıyla ön plana çıkan Zeki, 1 gol 3 asistlik katkı sağladı. Milli sağ bek oyuncusunun İtalyan ekibiyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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