Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Zenit, Gedson Fernandes’in peşini bırakmıyor! Yaz aylarında yeni teklif yolda

Zenit, Gedson Fernandes’in peşini bırakmıyor! Yaz aylarında yeni teklif yolda

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Zenit, Gedson Fernandes’in peşini bırakmıyor! Yaz aylarında yeni teklif yolda
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Beşiktaş’ın yıldız ismi Gedson Fernandes’e Rus ekibi Zenit yeniden talip oldu. Sezon sonunda transfer için resmi adımlar atılabilir.

Beşiktaş'ın Portekizli orta saha oyuncusu Gedson Fernandes, yeniden Zenit'in radarına girdi.

Zenit, Gedson Fernandes’in peşini bırakmıyor! Yaz aylarında yeni teklif yolda - 1. Resim

Sport Express'in haberine göre, Zenit, 26 yaşındaki yıldız için yaz transfer döneminde yeni bir hamle yapmaya hazırlanıyor.

Zenit, Gedson Fernandes’in peşini bırakmıyor! Yaz aylarında yeni teklif yolda - 2. Resim

Zenit'in daha önce de ilgilendiği Gedson için bu kez resmi teklif sunabileceği konuşuluyor. Beşiktaş ise oyuncuyu bırakmak için yüksek bir bonservis beklentisi içinde.

Zenit, Gedson Fernandes’in peşini bırakmıyor! Yaz aylarında yeni teklif yolda - 3. Resim

Gedson Fernandes, 2023/24 sezonunda siyah-beyazlı formayla 47 resmi maça çıktı. Tecrübeli orta saha oyuncusu bu karşılaşmalarda 11 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Uyuşturucu bağımlısı oğlunu öldüren baba hakkında karar verildi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Ali Koç ile Aziz Yıldırım bir araya geldi! Fenerbahçe'den ilk açıklama - SporKoç-Yıldırım zirvesi! Fenerbahçe'den açıklamaAcun Ilıcalı'dan yeni teknik direktör için açıklama! İsim ve tarih verdi - SporIlıcalı açıkladı: Yeni teknik adam için isim ve tarih verdiFenerbahçe'de üçüncü ihtimal: Gümbür gümbür geliyor - SporYıldırım, Kutlualp, Saran derken sürpriz isim...Uchenna Ogundu sürprizi! Şanlıurfaspor'dan Fenerbahçe iddiasına cevap - SporUchenna Ogundu sürprizi! Fenerbahçe açıklaması geldiGalatasaray'da kabus yaşatmıştı! Domenec Torrent'in yeni takımı açıklandı - SporGalatasaray'a kabus yaşatmıştı! Yeni takımı belli olduŞampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın muhtemel rakiplerinden biri daha belli oldu - SporMuhtemel rakiplerden biri daha netleşti
Sonraki Haber Yükleniyor...