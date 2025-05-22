Zenit, Gedson Fernandes’in peşini bırakmıyor! Yaz aylarında yeni teklif yolda

Beşiktaş’ın yıldız ismi Gedson Fernandes’e Rus ekibi Zenit yeniden talip oldu. Sezon sonunda transfer için resmi adımlar atılabilir.

Beşiktaş'ın Portekizli orta saha oyuncusu Gedson Fernandes, yeniden Zenit'in radarına girdi.

Sport Express'in haberine göre, Zenit, 26 yaşındaki yıldız için yaz transfer döneminde yeni bir hamle yapmaya hazırlanıyor.

Zenit'in daha önce de ilgilendiği Gedson için bu kez resmi teklif sunabileceği konuşuluyor. Beşiktaş ise oyuncuyu bırakmak için yüksek bir bonservis beklentisi içinde.

Gedson Fernandes, 2023/24 sezonunda siyah-beyazlı formayla 47 resmi maça çıktı. Tecrübeli orta saha oyuncusu bu karşılaşmalarda 11 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.