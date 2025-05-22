Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Beşiktaş savunmaya İsveçli stoperi getirmeye çalışacak! Lindelöf heyecanı

Beşiktaş savunmaya İsveçli stoperi getirmeye çalışacak! Lindelöf heyecanı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Beşiktaş savunmaya İsveçli stoperi getirmeye çalışacak! Lindelöf heyecanı
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Siyah beyazlılar, Manchester United’la sözleşmesi sona erecek olan 30 yaşındaki İsveçliyi kadrosuna katmak istiyor. Ole Gunnar Solskjaer de eski öğrencisi için devrede.

MURAD TAMER'İN HABERİ - Beşiktaş yönetimi gelecek sezon için nokta atışı transferler yapmak için çalışmalarını sürdürüyor. Siyah beyazlıların gündeminde Manchester United forması giyen Victor Lindelöf de var.

Beşiktaş savunmaya İsveçli stoperi getirmeye çalışacak! Lindelöf heyecanı - 1. Resim

Takımdan ayrılması gündemde olan ve Ruben Amorim tarafından kadroda düşünülmeyen 30 yaşındaki stoperin yeni adresi merak edilirken Beşiktaş devreye girdi. İsveçli oyuncunun bonservis bedeli bulunmaması ve teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer’in, Manchester United’dan eski öğrencisi olması yönetimi heyecanlandırdı.

Beşiktaş savunmaya İsveçli stoperi getirmeye çalışacak! Lindelöf heyecanı - 2. Resim

ÜCRETİ SIKINTI

Siyah beyazlı yöneticiler sezonun sona ermesini beklemeden Lindelöf’ün menajerini İstanbul’a çağırdı. Yapılacak görüşmede siyah beyazlıların 2+1 yıllık sözleşme teklif etmesi bekleniyor.

Beşiktaş savunmaya İsveçli stoperi getirmeye çalışacak! Lindelöf heyecanı - 3. Resim

Manchester United’tan senelik 6 milyon avro ücret kazanan İsveçli stoperin, Beşiktaş’tan da aynı ücreti isteyebileceği konuşuluyor. Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer de transfere kilit rol oynayacak. Norveçli teknik adam, eski öğrencisiyle yapacağı görüşmelerle transferin kolaylaşmasını sağlamaya çalışacak. 

OYUN KURUCU

Victor Lindelöf’ün en önemli özellikleri soğukkanlı olması ve geriden oyun kurabilmesi. Panik yapmayan ve pas isabet oranı yüksek olan İsveçli stoper, takıma liderlik etme özelliğiyle de siyah beyazlı yöneticilerin iştahını kabartmış durumda. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

İzmir'de elektrik kesintisi! İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek?Başkan Rasmus Ankersen yeni sezon hedefini açıkladı: Göztepe daha ileri
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Aboubakar sürprizi! Beşiktaş'ın eski golcüsü Trabzonspor'a mesaj yolladı! - SporBeşiktaş'ın eski golcüsü Trabzonspor'a mesaj yolladı!Fenerbahçe'den Kolo Muani ve Jonathan David hamlesi - SporFenerbahçe'den Kolo Muani ve Jonathan David hamlesiBuruk şah, Mourinho mat! Okan Buruk'un kadro tercihi ön plana çıktı - SporOkan Buruk'un tercihleri ön plana çıktı!Fener’in ölü yatırımı! Kanarya'nın büyük beklentilerle aldığı isimler fos çıktı - SporBüyük umutlarla alınan isimler fos çıktı!Başkan Rasmus Ankersen yeni sezon hedefini açıkladı: Göztepe daha ileri - SporBaşkan Rasmus Ankersen yeni sezon hedefini açıkladı: Göztepe daha ileriGalatasaray Başkanı Dursun Özbek çıtayı yukarı çekti... Daha büyük hedeflere! - SporG.Saray Başkanı Özbek çıtayı yukarı çekti!
Sonraki Haber Yükleniyor...