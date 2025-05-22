Beşiktaş savunmaya İsveçli stoperi getirmeye çalışacak! Lindelöf heyecanı

Siyah beyazlılar, Manchester United’la sözleşmesi sona erecek olan 30 yaşındaki İsveçliyi kadrosuna katmak istiyor. Ole Gunnar Solskjaer de eski öğrencisi için devrede.

MURAD TAMER'İN HABERİ - Beşiktaş yönetimi gelecek sezon için nokta atışı transferler yapmak için çalışmalarını sürdürüyor. Siyah beyazlıların gündeminde Manchester United forması giyen Victor Lindelöf de var.

Takımdan ayrılması gündemde olan ve Ruben Amorim tarafından kadroda düşünülmeyen 30 yaşındaki stoperin yeni adresi merak edilirken Beşiktaş devreye girdi. İsveçli oyuncunun bonservis bedeli bulunmaması ve teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer’in, Manchester United’dan eski öğrencisi olması yönetimi heyecanlandırdı.

ÜCRETİ SIKINTI

Siyah beyazlı yöneticiler sezonun sona ermesini beklemeden Lindelöf’ün menajerini İstanbul’a çağırdı. Yapılacak görüşmede siyah beyazlıların 2+1 yıllık sözleşme teklif etmesi bekleniyor.

Manchester United’tan senelik 6 milyon avro ücret kazanan İsveçli stoperin, Beşiktaş’tan da aynı ücreti isteyebileceği konuşuluyor. Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer de transfere kilit rol oynayacak. Norveçli teknik adam, eski öğrencisiyle yapacağı görüşmelerle transferin kolaylaşmasını sağlamaya çalışacak.

OYUN KURUCU

Victor Lindelöf’ün en önemli özellikleri soğukkanlı olması ve geriden oyun kurabilmesi. Panik yapmayan ve pas isabet oranı yüksek olan İsveçli stoper, takıma liderlik etme özelliğiyle de siyah beyazlı yöneticilerin iştahını kabartmış durumda.