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Milli maçta Arda Güler'den dikkat çeken hareket! Adeta o maçı hatırlattı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Milli maçta Arda Güler&#039;den dikkat çeken hareket! Adeta o maçı hatırlattı
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

A Milli Futbol Takımı'nın yıldızı Arda Güler, ABD ile oynanan hazırlık maçında yaptığı hamleyle dikkat çekti. Maçı anlatan spiker de Arda Güler'in hareketinin ardından Şampiyonlar Ligi finalindeki detayı verdi.

A Milli Futbol Takımımız, hazırlık maçında ABD'yi Arda Güler ve Kerem Aktürkoğlu'nun golleriyle 2-1 mağlup etti. Arda Güler'in müsabakadaki bir hamlesi ise dikkat çekti.

Milli maçta Arda Güler'den dikkat çeken hareket! Adeta o maçı hatırlattı - 1. Resim

SANTRAYI DİREKT TACA GÖNDERDİ

Maçın ilk yarısı A Milli Takım'ın 2-1 üstünlüğü ile sona ererken, ikinci yarıya Arda Güler'in santrasıyla milli takımımız başladı. Arda Güler'in santrayı direkt olarak ABD yarı sahasından taca göndermesi dikkat çekti.

Milli maçta Arda Güler'den dikkat çeken hareket! Adeta o maçı hatırlattı - 2. Resim

FİNAL MAÇINI ANIMSATTI

PSG ile Inter arasında geçtiğimiz günlerde oynanan Şampiyonlar Ligi finalinde de Fransız ekibi santrayı direkt olarak Inter yarı sahasından taca göndermişti.

Milli maçı anlatan spiker Ertem Şener de Arda Güler'in bu hamlesi sonrası Şampiyonlar Ligi finalini hatırlattı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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