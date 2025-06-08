ABD'de ortalık karıştı! Halk sokağa indi, polis sert müdahale ediyor

Los Angeles'ta ICE (Göçmen ve Gümrük Muhafaza) tarafından düzenlenen geniş çaplı baskınlarda 45'e yakın kişi gözaltına alındı, protestolar ve gerginlikler yaşandı. Federal yetkililer operasyonu "yasa dışı göçmen istihdamını önleme" gerekçesiyle savunurken, belediye başkanı olayları "kaos" olarak nitelendirdi.

Los Angeles'ta düzenlenen ICE baskınlarında onlarca kişi gözaltına alındı, protestolar ve çatışmalar patlak verdi.

Trump yönetiminin ICE Vekil Direktörü Todd Lyons, göçmenlere yönelik kent operasyonunu savundu. Federal düzeyde yürütülen bu baskınlar, Los Angeles halkı arasında korku, öfke ve endişeye neden oldu. Lyons, bunu “artırılmış bir önlem” olarak nitelendirdi.

LOS ANGELES'TA SICAK SAATLER

Federal göçmenlik ajanları, Cuma günü Los Angeles'ta birden fazla noktada eş zamanlı baskınlar düzenleyerek onlarca kişiyi gözaltına aldı. Bu operasyonlar, büyük protestolara ve çevik kuvvet polisleriyle gergin karşılaşmalara yol açtı. ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) ajanları, İç Güvenlik Soruşturmaları (HSI) yetkilileri ve diğer federal ortaklarla birlikte en az üç farklı noktayı hedef aldı.

Bu yerler, yasa dışı göçmenlerin çalıştığı iddia edilen iş yerleriydi.

ICE sözcüsü Yasmeen Pitts O’Keefe, “Los Angeles şehir merkezindeki üç noktada dört federal arama emri uygulandı” ve “yaklaşık 44 kişi idari olarak gözaltına alındı, bir kişi de uygulama sırasında engelleme nedeniyle tutuklandı” dedi.

ÇOK SAYIDA GÖZALTI VAR

Yerel haberlere göre, baskınlar şehrin başka bölgelerine de uzandı. CALÓ News, Westlake, Pico-Union, Cypress Park ve Fashion District dahil olmak üzere yedi farklı noktada yaklaşık 45 kişinin gözaltına alındığını bildirdi. Bu sayı, ICE’ın resmi açıklamasındaki 44 kişilik gözaltı rakamı ile örtüşüyor.

Federal yetkililer, baskınların yasa dışı göçmen çalıştırdığı ya da barındırdığı düşünülen işletmelere yönelik olduğunu açıkladı. ICE sözcüsü O’Keefe, ajanların “yasal arama emirleri doğrultusunda” bu eylemleri gerçekleştirdiğini belirtti. Bölge savcısı Bill Essayli, bazı iş yerlerinin sahte belgelerle istihdam sağladığına dair makul şüphe bulunduğunu söyledi.

"TAM BİR KAOS"

İç Güvenlik Bakanlığı (DHS), bu operasyonları “daha sıkı uygulamalara dönüş” olarak nitelendirdi. Bir DHS sözcüsü, “ICE artık yasaları uyguluyor ve bu yasa dışı göçmenleri hızlandırılmış sınır dışı prosedürüne alıyor” dedi.

Federal operasyonlar, askeriye benzeri yoğun bir taktik güçle gerçekleştirildi. Westlake’deki Home Depot baskınında, kamuflajlı ajanlar ve otomatik silahlarla donatılmış araçlar görüldü. Tanıklar ajanların bazı kişileri sokakta kovaladığını belirtti. Los Angeles Belediye Başkanı Karen Bass bu durumu “tam bir kaos” olarak niteledi.