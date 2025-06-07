Avrupa'nın büyüklerinden Filistin için 'U' dönüşü! ABD baskısına boyun mu eğdiler?

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Filistin devletinin tanınması için Avrupa müttefiklerine çağrı yaparken, bu süreç ABD ve İsrail baskısıyla değişti. Artık doğrudan tanıma yerine ateşkes, rehine serbestisi ve Filistin yönetiminde reform gibi şartlara bağlı bir yol haritası öne sürülüyor.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 17-20 Haziran tarihleri arasında Suudi Arabistan ile ortaklaşa düzenlenen konferansın eş sponsoru olarak, toplantı sırasında İngiltere dahil Avrupa müttefiklerini Filistin devletinin tanınmasını desteklemeye çağırmıştı.

Macron daha önce tanımayı “ahlaki bir görev ve siyasi bir gereklilik” olarak nitelendirmişti.

Mehr Haber Ajansı'ndan edinilen bilgilere göre Fransız yetkililer, İsrailli muhataplarına zirvenin artık resmi tanıma platformu olmayacağını bildirdi.

PLANLAR DEĞİŞTİ: ABD BASKISI ETKİLİ Mİ?

Bunun yerine, Filistin tarafının yerine getirmesi gereken bazı şartlara bağlı olarak tanımaya yönelik bir yol haritası sunulması hedefleniyor.

The Guardian’ın haberine göre bu şartlar arasında Gazze’de kalıcı bir ateşkes, Hamas tarafından tutulan İsrailli rehinelerin serbest bırakılması, Filistin Yönetimi’nin reformu, Gazze’nin ekonomik yeniden inşası ve Hamas yönetiminin kesin olarak sona erdirilmesi yer alıyor.

Bu değişiklik, ABD’nin Paris ve Londra’ya baskı yaparak süreci yavaşlatmaları yönündeki talepleriyle aynı döneme denk geldi.

Geçen hafta İsrailli diplomat Alon Pinkas, The Middle East Eye’a yaptığı açıklamada Fransa’nın bu girişiminin “ciddi olduğunu ve Avrupa Birliği ile Suudi Arabistan’ın çoğunluğunun desteğine sahip olduğunu” belirtmişti.

İsrail’in Fransa büyükelçisi Joshua Zarka ise Macron’un inisiyatifini “felaket” olarak nitelendirdi.