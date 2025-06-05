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Macron yaptırım ışığını yaktı! Fransa'dan 'soykırıma karşı somut adım' açıklaması

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü soykırıma dikkat çeken Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron "İsrail konusunda somut önlemler alıp almayacağımıza önümüzdeki günlerde karar vereceğiz" dedi. Macron ile ortak basın toplantısında konuşan Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva ise "Bu, aşırı sağcı bir hükümetin önceden planlanmış bir soykırımı" açıklamasında bulundu.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İsrail'e karşı tutumunu sertleştirip sertleştirmeyeceğine ve Gazze konusunda somut adımlar atıp atmayacağına "önümüzdeki birkaç gün içinde" karar vereceğini ifade etti. Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva ise bir kez daha İsrail'i planlı soykırım yapmakla suçlayarak, "Bu, aşırı sağcı bir hükümetin önceden planlanmış bir soykırımı" dedi.

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, resmi ziyaret kapsamında Fransa’nın başkenti Paris’e geldi. Lula da Silva, Elysee Sarayı’nda Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüştü. İki lider, görüşmenin ardından basın toplantısı düzenledi. Brezilyalı lider, Fransız mevkidaşı Macron'u Avrupa Birliği ile Güney Amerika bloku Mercosur arasında uzun süredir ertelenen ticaret anlaşmasını desteklemeye çağırdı. Lula, yakın zamanda Güney Amerika'daki Mercosur bloğunun dönem başkanlığını üstleneceğini belirterek, "Ticaret anlaşmasını sonuçlandırmadan Mercosur başkanlığından ayrılmayacağım" dedi.

Macron yaptırım ışığını yaktı! Fransa'dan 'soykırıma karşı somut adım' açıklaması - 1. Resim

"BU, AŞIRI SAĞCI BİR HÜKÜMETİN ÖNCEDEN PLANLANMIŞ BİR SOYKIRIMI"

Gazze’ye saldırılara değinen Lula, "Bu, kendi halkının çıkarlarına karşı savaş açan aşırı sağcı bir hükümetin önceden planlanmış bir soykırımı. Gazze'de yaşananlar bir savaş değil. Gözlerimizin önünde her gün soykırım görüyoruz ve bu artık kabul edilemez" ifadelerini kullandı.

Lula, İsrail hükümetini Gazze'de "son derece eğitimli bir ordu tarafından kadınlara ve çocuklara karşı önceden planlanmış bir soykırım" işlemekle suçladı. Lula, ayrıca Filistin devletinin tanınmasının "ahlaki-insani bir görev ve siyasi gereklilik" olduğunu vurguladı.

Macron yaptırım ışığını yaktı! Fransa'dan 'soykırıma karşı somut adım' açıklaması - 2. Resim

"İSRAİL KONUSUNDA ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE KARAR VERECEĞİZ"

Macron ise konuşmasında serbest ve adil ticaretten yana olduğunu, ancak AB-Mercosur anlaşmasının şu anda Fransız ve Avrupalı çiftçilere zarar verdiğini söyledi. Macron, anlaşma metninin iyileştirilebileceğini belirtti. İsrail'in Gazze'ye insani yardıma izin vermemesine değinen Macron, Fransa'nın İsrail'e karşı tutumunu sertleştirip sertleştirmeyeceğine ve Gazze konusunda somut adımlar atıp atmayacağına "önümüzdeki birkaç gün içinde" karar vereceğini söyledi. Macron, "İsrail konusunda önümüzdeki günlerde duruşumuzu sertleştirip, somut önlemler alıp almayacağımıza karar vereceğiz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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