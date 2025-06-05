Soykırımcı İsrail'in makinalı tüfek parçaları Fransa'dan! 14 milyar dolarlık anlaşma imzalandı

Fransa'nın güneyinde bulunan Marsilya Fos-sur-Mer Limanı’nda, İsrail'e gönderilmesi planlanan askeri malzemeler büyük bir krize neden oldu. Fos Körfezi’ndeki CGT sendikasına bağlı liman işçileri, söz konusu askeri malzemenin yüklenmesine karşı çıktı. Sendikadan yapılan açıklamada "Fos Körfezi'nin liman ve gemi yükleme çalışanları, İsrail hükümetinin yaptığı mevcut soykırıma ortak olmayacak" ifadelerine yer verildi.

Disclose ve İrlandalı The Ditch medya kuruluşlarının ortak araştırmasına göre, İsrail’in Zim şirketine ait bir kargo gemisi olan Contship Era, Marsilya’ya yanaştıktan sonra 19 paletlik makineli tüfek ekipmanını alarak Hayfa Limanı'na doğru hareket edecek.

Yedek parçalar Fransız Eurolinks şirketi tarafından üretiliyor ve İsrail’in önde gelen silah firmalarından Israel Military Industries’e (IMI) teslim edilmek üzere hazırlandı.

FOS-SUR-MER İŞÇİLERİNDEN TARİHİ KARAR: YÜKLEMEYİ REDDETTİLER

Fos Körfezi'ndeki CGT liman işçileri sendikası, 4 Haziran saat 15.45'te yaptığı açıklamada, silah taşıyan konteynerin "bir kenara bırakıldığını" ve "gemilere yüklenmeyeceğini" duyurdu. Açıklamada, "İsrail hükümeti tarafından organize edilen soykırımın bir parçası olmayacağız" denildi.

PARÇALAR GAZZE'DEKİ KATLİAMLARLA İLİŞKİLENDİRİLDİ

Disclose’un ulaştığı bilgilere göre, İsrail ordusunun Gazze'de kullandığı Negev 5 makineli tüfeğiyle uyumlu M27 bağlantı parçaları sevkiyat kapsamında yer alıyor. Bu silah, 29 Şubat'taki "un katliamında" yüzden fazla sivilin ölümüne neden olmuştu.

FRANSA-İSRAİL ARASINDAKİ SİLAH TRAFİĞİ DEVAM EDİYOR

Araştırmalar, bu sevkiyatın 2025 yılı başından beri Hayfa’ya yapılan üçüncü sevkiyat olduğunu gösteriyor. İlki 3 Nisan'da 20 tonluk yükle gerçekleşti. 22 Mayıs'ta yapılan ikinci sevkiyatta ise iki milyon bağlantı taşındı. Her iki sevkiyat da Contship Era ile yapıldı.

FRANSIZ BAKANLIK'TAN ÇELİŞKİLİ AÇIKLAMALAR

Disclose’un daha önceki ifşaatları sonrası, Fransa Savunma Bakanı Sébastien Lecornu teslimatların "yeniden ihracat" amaçlı olduğunu savundu. Ancak daha sonra Senato'da yaptığı açıklamada bağlantıların "İsrail'de birleştirildiğini" söyledi. Tel Aviv’deki Fransız büyükelçiliği ise alıcı firmayı doğrulamamış.

14 MİLYAR DOLARLIK REKOR ANLAŞMALAR: AVRUPA SESSİZ

İsrail, Gazze’de 54 bin kişinin ölümüne neden olan operasyonlarına rağmen, 2024’te 14 milyar dolarlık rekor savunma anlaşması imzaladı. Söz konusu anlaşmaların yarısından fazlası Avrupa ülkeleriyle yapıldı. Almanya, 550 milyon dolarlık ihracatla başı çekerken, İspanya anlaşmaları iptal etti, İngiltere görüşmeleri durdurdu.

CGT: SİLAHLARI YÜKLEMİYORUZ, BARIŞTAN YANAYIZ

CGT liman sendikası şu açıklamayı yaptı: