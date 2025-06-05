Bir Avrupa ülkesi daha İsrail’e kapıları kapattı! Gazze’ye sessiz kalmadılar

Hollanda’nın köklü eğitim kurumlarından Erasmus Üniversitesi Rotterdam, İsrail’in üç üniversitesiyle tüm akademik iş birliklerini askıya aldığını duyurdu.

Avrupa’nın en prestijli üniversitelerinden Erasmus Üniversitesi Rotterdam (EUR), Filistin’e yönelik saldırıların ardından aldığı dikkat çekici kararla gündemde. Üniversite, Bar-Ilan Üniversitesi, Kudüs İbrani Üniversitesi ve Hayfa Üniversitesi ile yürütülen tüm kurumsal işbirliklerini derhal dondurduğunu açıkladı.

Karar, Bağımsız Hassas İşbirliği Danışma Komitesi’nin (ACGS) önerisi üzerine alındı. Açıklamada, halihazırdaki akademik programların askıya alınacağı ve yeni araştırma işbirliklerine izin verilmeyeceği belirtildi.

ERASMUS'TAN NET MESAJ: SINIR İNSAN HAKLARIDIR

Üniversite Yönetim Kurulu Başkanı Annelien Bredenoord, kararı şu sözlerle savundu:

"Uluslararası işbirliklerimiz akademik özgürlük ve bilimsel diplomasiye dayanıyor. Ancak temel insan hakları söz konusu olduğunda bu özgürlüğün sınırları vardır."

Yapılan bağımsız araştırmada, Bar-Ilan Üniversitesi’nin doğrudan insan hakları ihlallerine karışma riski taşıdığı, diğer iki üniversitenin ise İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) ile olan bağlantıları nedeniyle riskli bulunduğu belirtildi.

GAZZE'YE SESSİZ KALMADILAR

EUR, bu kararın özellikle Gazze Şeridi’ndeki sivil kayıplar ve insan hakları ihlalleri karşısında ses yükselten bir duruş olduğunu vurguladı. Yönetim kurulu, kampüste hem Yahudi kökenli hem de Filistin yanlısı öğrencilerin kendilerini güvende hissetmekte zorlandığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Algılanan güvensizliğin farkındayız. Diyalog, farklı görüşler ve karşılıklı saygı temelinde güvenli ve saygılı bir kampüs ortamı oluşturma taahhüdümüz sürüyor."

ÜÇ ÜNİVERSİTEYE NET ŞART: İHLALLERDEN UZAK DURUN

Kudüs İbrani ve Hayfa üniversiteleri ile gelecekteki olası işbirliklerinin ancak işgal altındaki topraklardaki faaliyetlerden ve IDF ile işbirliğinden tamamen uzak durmaları halinde yeniden değerlendirileceği açıklandı.