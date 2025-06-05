İsrail vahşeti sınır tanımıyor: Baptist Hastanesi ateşe verildi! Siyonist ordu 4 gazeteciyi katletti

İsrail ordusu, sağlık sisteminin çöktüğü Gazze’de hastaneleri hedef almaya devam ediyor. Gazze'nin merkezindeki El-Ahli Baptist Hastanesi hedef alındı. Saldırıda aralarında Süleyman Haccac, İsmail Baddah, Samir el-Rifa’i ve Ahmed Kalaca’nın da bulunduğu dört Filistinli gazeteci hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, Gazze'nin merkezindeki El-Ahli Baptist Hastanesi'ni bombaladı. Saldırıda aralarında Süleyman Haccac, İsmail Baddah, Samir el-Rifa’i ve Ahmed Kalaca’nın da bulunduğu dört Filistinli gazeteci hayatını kaybetti. Yaralanan çok sayıda basın mensubu ve sivilin tedavisi sürüyor.

İHA SALDIRISIYLA VURULDU: HASTANE 8. KEZ HEDEFTE

Gazze Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasına göre, İsrail’in saldırısı insansız hava aracı (İHA) ile düzenlendi. Aynı hastanenin son haftalarda sekizinci kez hedef alındığı belirtilirken, hastanenin yalnızca iki hafta önce yeniden hizmete açıldığı vurgulandı.

El-Ahli Hastanesi doktorlarından Fadel Naim, patlamayla birlikte çok sayıda kişinin hayatını kaybettiğini belirterek, "Başka seçeneğimiz yok, Gazze'nin kuzeyindeki tek hastane biziz" dedi.

ABD'DEN ATEŞKESE VETO: BMGK'DA TEK RET OYU

İsrail’in saldırılarının sürdüğü aynı gün, ABD, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde (BMGK) Gazze’de "koşulsuz ve kalıcı ateşkes" çağrısı yapan tasarıyı veto eden tek ülke oldu.

HAMAS: SUSTURMA POLİTİKASI

Hamas, saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, İsrail’in gazetecileri hedef almasının “sistematik bir susturma politikası” olduğunu ifade etti. Açıklamada, "Uluslararası toplumu gazetecileri korumak ve İsrail’i işlediği savaş suçlarından sorumlu tutmak için harekete geçmeye çağırıyoruz" denildi.

GAZZE'DE BİLANÇO AĞIRLAŞIYOR: 54 BİNDEN FAZLA CAN KAYBI

7 Ekim 2023’ten bu yana süren saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 54.677’ye, yaralı sayısı ise 125.530’a ulaştı. Son 24 saatte yalnızca Gazze’de 70 kişi hayatını kaybetti, 189 kişi ise hastanelere kaldırıldı.