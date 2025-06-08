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A Milli Takımı, ABD'yi 2-1'lik skorla devirdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı - Anadolu Ajansı
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A Milli Takımı, ABD&#039;yi 2-1&#039;lik skorla devirdi
Spor Haberleri  / İhlas Haber Ajansı - Anadolu Ajansı

A Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında ABD'yi 2-1 mağlup etti. Karşılaşmada Türkiye'nin gollerini Arda Güler ve Kerem Aktürkoğlu attı.

A Milli Futbol Takımı, FIFA Dünya Kupası Elemeleri öncesinde, özel maçta ABD’yi 2-1 mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
52. dakikada sağ kanattan Luca de la Torre’nin ortasında arka direkte Arfsten’in kafa vuruşunda top dışarı çıktı.
61. dakikada sağ kanattan ceza sahasına yapılan ortada Malik Tillman’ın kafa vuruşunda kaleci Berke topu kontrol etti.
82. dakikada Kerem’in uzun pasında topla buluşan Arda, meşin yuvarlağı Barış Alper’e aktardı. Ceza sahasına giren Barış Alper’in sert şutunda top yandan dışarı çıktı.

A Milli Takımı, ABD'yi 2-1'lik skorla devirdi - 1. Resim

Stat: Pratt & Whitney
Hakemler: Fernando Moron, Andres Vargas, Alejandro Camarena

ABD: Freese, Richards, McGlynn (Quinn Sullivan dk. 65), Luna (Nathan Harriel dk. 65), Robinson (Mark McKenzie dk. 46), Luca de la Torre, Johnny Cardoso (Tyler Adams dk. 46), Freeman, Tillman, Agyemang (Brian White dk. 74), Arfsten (Haji Wright dk. 65)

Yedekler: Matthew Turner, Christopher Brady, John Tolkin, Walker Zimmerman, Tim Ream, Sebastian Berhalter, Brenden Aaronson, Paxten Aaronson, Damion Downs

Teknik Direktör: Mauricio Pochettino

Türkiye: Berke Özer, Zeki Çelik, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü (Yusuf Akçiçek dk. 76), Eren Ermalı (Mustafa Eskihellaç dk. 76), Orkun Kökçü (Kaan Ayhan dk. 66), İsmail Yüksek, Oğuz Aydın (Barış Alper Yılmaz dk. 66), Arda Güler, Kerem Aktürkoğlu (Can Uzun dk. 84), Kenan Yıldız (İrfan Can Kahveci dk. 76)

Yedekler: Altay Bayındır, Muhammed Şengezer, Samet Akaydin, Mert Müldür, Yasin Özcan, Okay Yokuşlu, Ege Tıknaz, Deniz Gül

Teknik Direktör: Vincenzo Montella

Goller: McGlynn (dk. 2) (ABD), Arda Güler (dk. 24), Kerem Aktürkoğlu (dk. 27) (Türkiye)

Sarı kartlar: Harriel (ABD), Yusuf Akçiçek (Türkiye)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı - Anadolu Ajansı

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